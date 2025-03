Creemos advierte que “mañana nos vamos a pelear por la comida” consecuencia de la incapacidad y corrupción del MAS

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, manifestó este miércoles que, por la incapacidad, el derroche, la falta de transparencia y la corrupción de los recursos económicos del Estado en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) conducirá a los bolivianos a pelearnos hasta por la comida.

Fuente: Prensa Creemos

“Hoy nos peleamos por gasolina, mañana nos vamos a pelear por la comida (…) El Estado ha tocado fondo porque ése mar de gas que nos decía el MAS, ésa Suiza que nos prometía el MAS (no hay), el presidente de YPFB (al inicio de año) nos decía que se acabaran las filas en el 2025, hoy vemos todo lo contrario. Cuando nosotros recibíamos 6.000 millones de dólares de recaudación hoy estamos a 2.000 millones de dólares y vamos a alquilar solamente nuestro gasoducto, no vamos a ver qué importar.

Entonces, la incapacidad de los 18 años del MAS y de la proyección (crítica)de la situación de los recursos que se están acabando. No se hizo absolutamente nada y hoy estamos cosechando la mala política masista, con el sufrimiento de colas en los surtidores”, afirmó Montero.

El legislador cruceño rememoró que los gobiernos del MAS, en los 18 años, recibieron 50.000 millones de dólares por la renta petrolera fruto de los gobiernos “neoliberales”, quienes gestionaron y exploraron los pozos hidrocarburíferos; mientras, los masistas con sus organizaciones sociales derrocharon millones en prebendas los recursos de los bolivianos, erigieron desde museo y los “elefantes blancos”, timaron al pueblo con los casos de corrupción millonaria como el Fondo Indígena donde se prevé un daño económico de más de 180 millones de dólares, equivalente a 1.270 millones de bolivianos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El gobierno nos está llevando (a la crisis) por haber derrochado los recursos económicos, al no haber invertido en las empresas públicas que realmente puedan generar recursos, pero los bolivianos van ser que tengamos que importar todo, sobre todo, no vamos a tener recursos económicos ni para comprar porque nos preocupa el tema de fondo que es el tema de los hidrocarburos porque esto significa la producción (agropecuaria), garantizar los alimentos que probablemente no lo vamos a tener y lo que vaya a ocurrir va a ser un caos en busca de los alimentos en el país y eso va ser desastroso para todos”, subrayó.

Montero insistió que el gobierno de Luis Arce debe cumplir su mandato constitucional, ejecutar las leyes y sus decretos para la adquisición, el transporte y la distribución del diésel y las gasolinas en todo el país, dejar de buscar culpables como acusar con facilidad a los 36 senadores y 130 diputados que no administran el Estado sino elaboran leyes y fiscalizan, menos amenazar con el cerco de sus organizaciones masistas a la Asamblea Legislativa.

Recursos económicos

Montero también expuso que la Cámara de Senadores aprobó 38 créditos que suman al menos 4.500 millones de dólares, pero el gobierno del MAS no fue transparente en el manejo del mismo, en consecuencia, adelantó que solicitaran una petición de informe oral para que puedan venir los ministros y decir la verdad al pueblo boliviano.

“Recordar al pueblo boliviano que, de los 1.200 millones, que más o menos, ingresan de personas que están en el exterior que mandan en dólares o euros, el gobierno le ha confiscado estos dólares y le entregan en bolivianos; y los que están entregando por 100 dólares por semana o 150 dólares mensual (ya no lo hará). El encaje legal, más de 360 millones que tenían los bancos se lo han retenido, por eso tampoco hay la capacidad de créditos en dólares”, argumentó.

Sobre el derecho especial de giro que tiene Bolivia como miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI) con una cuota de aproximadamente 600 millones de dólares, el parlamentario indicó que del mismo solicitó 500 millones para sortear la crisis de los combustibles, recursos malgastados por el gobierno del MAS.