Crisis del combustible: Las claves para entender la situación de la escasez de gasolina y diésel en Bolivia

El pasado lunes, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que el problema está en la obtención de divisas, es decir que el Estado no cuenta con los dólares suficientes para pagar a los proveedores en el exterior.

¿Por qué no hay combustible?

El mismo día, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, reconoció que no se podrá cumplir con el 100% del volumen que se entrega al sector productivo, al que se ofreció venderle el carburante a precio del mercado internacional: a 11,50 Bs el litro de diésel.

Una oferta que fue rechazada por los productores ¿Por qué razón?

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente advirtieron que aumentar el costo del combustible terminará por afectar el precio final al consumidor y a la larga pone en riesgo la seguridad alimentaria del país

Distintos sectores productivos han recordado que ya han asumido las consecuencias del incremento del dólar paralelo lo que provocó que se disparen los costos de los insumos, por lo que una nueva presión sobre sus gastos, pagando el diésel a precio internacional, sería imposible de aguantar.

El Gobierno insiste en que la solución es a través de los créditos internacionales paralizados en la Asamblea, que, si bien no tienen como destino específico su uso en la importación de hidrocarburos, permitirían el ingreso de flujo de divisas que puede ser usada en la compra de combustible.

Desde la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz han advertido que la solución no es que el Estado siga endeudándose y han pedido a las autoridades no trasladar responsabilidades a los privados, luego de que se señalara a empresarios de no querer importar diésel bajo reglas especiales.

¿Qué solución se ha planteado desde el Gobierno?

El Órgano Ejecutivo emitió el decreto supremo 5348 con el que autoriza a YPFB a recurrir al sistema financiero nacional para adquirir divisas y le permite operaciones con “activos virtuales” con la finalidad de cumplir con el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. Esperando que esto pueda facilitar la adquisición de las divisas para la importación.