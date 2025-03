El Ministro de Obras Públicas cuestionó a los legisladores afines a Evo Morales y a la oposición tradicional que no aprueban los proyectos.

De los $us 1.667 millones en proyectos de créditos que todavía no se aprueban en la Asamblea Legislativa, más de $us 438 millones corresponden a proyectos para la construcción de carreteras y obras viales.

“Son 1.667 millones de dólares bloqueados en la Asamblea Legislativa y para inversión en la construcción de carreteras nos han bloqueado más de 438,5 millones, desde hace dos años”, informó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en entrevista con Bolivia Tv.

Créditos

De acuerdo con la autoridad, los créditos no son solo para la construcción de carreteras, sino también para construir puentes, ampliar la Línea Café de Mi Teleférico, un parque para unir la ciudad de La Paz y El Alto, ciclovías y otras obras en beneficios del país.

Sin embargo, los legisladores de oposición y afines al expresidente Evo Morales no aprueban estos proyectos, debido a que consideran que el país se está endeudando en exceso. Además, algunos asambleístas cuestionaron la ejecución de los créditos y acusaron al Gobierno de desviar el financiamiento para otros rubros.

Al respecto, Montaño explicó que el proceso entre la aprobación del crédito y su ejecución comprende un periodo de varios meses en los cuales se deben hacer estudios técnicos, analizar las garantías y licitar las empresas.

“Estos señores, los diputados y senadores, no tienen experiencia en la construcción y piensan que al día siguiente vamos a iniciar la licitación”, fustigó el ministro.

Además, señaló que en muchos casos depende del organismo financiador, lo cual genera que los proyectos se retrasen un poco.

Por ello, la autoridad pidió a los asambleístas aprobar los créditos, pues los beneficios no serán para el Gobierno, sino para toda la población. “No nos lo vamos a llevar”, afirmó Montaño, a pocos meses de la conclusión de su gestión.

“El no aprobar estos créditos significa que se va a ralentizar la economía, que no va a haber contratación de mano de obra calificada ni de profesionales”, advirtió.

El ministro señaló que las organizaciones sociales de las regiones perjudicadas por la no aprobación de créditos están cursando notas a los asambleístas para exhortarles a dar el visto bueno a los proyectos.