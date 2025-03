De los fantasmas de Arce y Evo a la fiebre de las encuestas

Andrónico fue el gran ausente de los Congresos de refundación que Arce y Evo encabezaron en paralelo. Entre los opositores aumenta la presión para elegir de una vez un solo candidato y dejar de caer

Fuente: El País.bo

Semana de movimientos quirúrgicos tanto en la oposición como en el bloque popular del MAS y el FPV, que celebraron Congresos paralelos reafirmando que la reconciliación es muy difícil. Se acaba marzo y llega la hora de la verdad, quedan 140 días para ir a las ánforas y los plazos no dan para más. Por partes.

Los fantasmas

En el arcismo cunde el desánimo. El Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) oficial se celebró en El Alto con un fantasma planeando en el coliseo. Más allá de los discursos y las conjuras, el presidente Luis Arce ha abierto la puerta a la posibilidad de no postular, lo que para muchos es una rendición. La crisis de los combustibles es más profunda de lo que nadie había calculado en su bloque, y solo ese hecho ya da qué pensar. Algunos actores del gabinete preferirían no rendirse; otros sugieren aplazar la decisión y ofrecerlo un poco más adelante como un “sacrificio” por el bien del bloque popular que permita rearticular fuerzas sobre otro candidato, que obviamente no puede ser Evo Morales, y salvaguardar algunas “pegas” y todas las demás cosas que se negocian políticamente.

En esa estrategia está el posicionar a algunos otros cuadros “importantes” del gabinete, como Eduardo del Castillo, o externo, como Eva Copa, para tratar de negociar una vicepresidencia con el evismo a cambio de asistencia logística para la campaña y demás.

En el cuartel general del Chapare no quieren ni oír hablar de este tema. Las encuestas le siguen siendo favorables y el hundimiento de Arce parece definitivo, pero los más pragmáticos recuerdan que hacer campaña es caro y esta vez tienen que llegar a muchos lugares, porque están en franco retroceso.

Las bases del evismo, ya con la sigla del Frente Para la Victoria consolidada, se reunió también ayer en el corazón del Trópico para “refundarse”, y allí apareció también su propio fantasma, que sobrevoló cada una de las graderías pese a su ausencia: Andrónico Rodríguez.

Esta semana han resonado con fuerza las palabras de Mario Cronembold, un personaje en toda la extensión de la palabra, con todos sus redobles opacos, pero que no le debe nada al masismo, sino tal vez, todo lo contrario. Cronembold fue alcalde de Warnes y punta de lanza del MAS en territorio hostil como es Santa Cruz, y además se pasó nueve meses en la cárcel habiendo podido huir sin problema.

Cronembold le dijo de frente a Morales que se apartara y dejara candidatear a Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado acariciado con cariño por el garcialinerismo al que no pertenece Cronembold, pero con el que coincide en las tesis y las expresa más abiertamente: A Rodríguez se le presupone la capacidad de reunir al MAS y además, atraer voto joven y otros clasemedieros desencantados del MAS, pero que no encajan en la oposición tradicional ni liberal.

Andrónico ha sido claro cada vez que se le ha consultado aun fustigado por sus propios compañeros: no encabezará ninguna candidatura al margen de Evo Morales, es decir, solo lo hará si este le cede el testigo. Rodríguez ha salido del corazón del Chapare y sabe lo que pasa ahí, pero su notable ausencia ayer anticipada por Leonardo Loza como “problemas de agenda” y coincidente con las amenazas de amarrar a un palo santo a quien osara proclamar al presidente del Senado, necesariamente acelera la definición.

Fiebre de encuestas

En la oposición se está celebrando el fin de semana oficial de las encuestas que, aparentemente, llevarán a definir un candidato único. O no. El jueves ya salió Captura Consulting por Red Uno con cinco candidatos por debajo del 20% y Arce en 1%. Curiosamente Andrónico Rodríguez que ha dicho mil veces que no será candidato fue medido y no Evo Morales, que tiene sigla para candidatear y que aunque se presume será vetado por el TSE y el TCP, está en carrera hasta que eso pase y será quien enmiende su voto al heredero.

Esta encuesta puso a Doria Medina un punto por encima de Tuto Quiroga (17% a 16%) y dejó un poco más atrás a Manfred Reyes Villa (13%) que hasta ahora había encabezado casi todas en solitario, mientras su “socio” Chi Hyun Chung se quedaba en 11%.

También está en marcha la “Primaria” de El Búnker, pero con muchas denuncias por la forma de votación, ya que aparentemente no garantiza “un hombre un voto”, y este domingo se presenta la del empresario Marcelo Claure, que después de haber sido uno de los grandes agitadores de la campaña pidiendo nombres nuevos y tirando duro contra el MAS, ha acabado esta semana clamando por una candidatura única, de quien sea, pero única, lo que aparentemente descarta la candidatura de Jaime Dunn por la opción liberal, favorito de Claure y, además, su empleado en la formulación del proyecto Bolivia 360 con el equipo de Harvard.

También en estas fechas se están levantando los datos de las tres encuestadoras que el bloque tradicional decidió contratar – una de Tuto, otra de Doria Medina y otra “de nadie” – evidenciando una vez más el grado de cohesión y confianza que se tienen.

El tiempo se acaba y la suerte, a falta de unos pocos movimientos clave, probablemente, ya está echada.

