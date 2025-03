DeepSeek y su resistencia a la financiación externa: ¿Estrategia inteligente o riesgo a futuro?

DeepSeek, la startup china de inteligencia artificial que ha revolucionado el sector en los últimos meses, ha decidido seguir un camino poco convencional: no aceptar inversión de capital de riesgo (VC) por el momento. Mientras que otras empresas emergentes del sector de la IA buscan financiamiento millonario de fondos de inversión y grandes corporaciones, el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, ha optado por mantener el control absoluto de su empresa.

¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión? En WWWhatsnew analizamos los motivos que han llevado a DeepSeek a seguir este camino y los posibles escenarios que podrían cambiar su postura en el futuro.

Control total sobre la empresa

Según un análisis de registros corporativos, Liang Wenfeng posee el 84% de DeepSeek, mientras que el resto de la empresa está en manos de personas afiliadas a su fondo de cobertura, High-Flyer. Esto significa que DeepSeek no está sujeta a la influencia de inversionistas externos, un hecho poco común en el mundo de las startups tecnológicas.

Desde su experiencia previa buscando financiamiento, Liang se ha mostrado escéptico respecto al enfoque de los fondos de inversión en monetizar rápidamente la IA, algo que choca con su visión de priorizar la investigación fundamental. Esta filosofía explica su reticencia a aceptar inversión externa, pues no quiere comprometer la dirección de DeepSeek en favor de la rentabilidad inmediata.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Autosuficiencia financiera

A diferencia de muchas startups que dependen del capital de riesgo para operar, DeepSeek ha podido autofinanciarse gracias a los beneficios generados por High-Flyer, el fondo de cobertura de Liang. Este modelo de financiamiento ha permitido que DeepSeek se mantenga independiente, evitando la presión externa para tomar decisiones rápidas que podrían afectar su desarrollo a largo plazo.

Sin embargo, Liang ha reconocido que el verdadero desafío de DeepSeek no es el dinero, sino las restricciones en la exportación de chips avanzados a China, impuestas por el gobierno de EE. UU. Esta limitación podría afectar su competitividad en el sector de la IA, ya que las capacidades de entrenamiento de modelos avanzados dependen en gran medida de hardware especializado.

Preocupaciones por la privacidad y la regulación

DeepSeek opera bajo estrictas leyes chinas, lo que ha generado preocupaciones sobre la accesibilidad del gobierno chino a sus datos y tecnologías. Esta situación ha llevado a varias entidades gubernamentales y empresas privadas fuera de China a restringir o prohibir el uso de los modelos de DeepSeek por cuestiones de seguridad y privacidad.

Si la empresa aceptara inversión de un fondo chino vinculado al gobierno, podría enfrentar aún más restricciones y sanciones por parte de otros países, siguiendo el precedente de empresas como Huawei y DJI, que han sido objeto de medidas similares. Liang parece estar consciente de este riesgo y ha evitado hasta ahora cualquier tipo de financiamiento que pudiera reforzar estas preocupaciones.

¿Podrá DeepSeek mantener este modelo?

A pesar de su independencia actual, hay indicios de que DeepSeek podría cambiar su estrategia en el futuro. Recientemente, la empresa anunció su primer margen de ganancia teórico, lo que sugiere un cambio hacia un modelo más orientado a la monetización. Esta nueva postura podría hacer que la empresa se abra a inversores interesados en su potencial comercial.

Otro factor que podría presionar a DeepSeek es la necesidad de acceso a chips de alto rendimiento, cuyo costo es extremadamente alto y cuya disponibilidad es limitada debido a las restricciones internacionales. Sin financiamiento externo, DeepSeek podría tener dificultades para competir con gigantes de la IA como OpenAI, Google DeepMind o Anthropic.

Además, el fondo de cobertura High-Flyer, que ha sido la principal fuente de financiamiento de DeepSeek, ha registrado un rendimiento inferior desde 2022. Sumado a esto, el gobierno chino ha comenzado a regular más estrictamente los fondos cuantitativos, lo que podría afectar la liquidez de High-Flyer y, por ende, la capacidad de DeepSeek para sostenerse sin inversión externa.

Inversores potenciales en la mira

Aunque no se han concretado acuerdos, se rumorea que Tencent y Alibaba han mostrado interés en DeepSeek. Estas empresas podrían proporcionar no solo financiamiento, sino también infraestructura tecnológica y acceso a mercados clave para la startup. No obstante, aceptar inversión de estos gigantes podría llevar a Liang a perder parte del control que ha defendido hasta ahora.

¿Estrategia sostenible o inevitable cambio de rumbo?

La estrategia de DeepSeek de evitar financiamiento externo ha sido una decisión inusual y audaz en el mundo de la IA. Su modelo de autofinanciamiento le ha permitido innovar sin interferencias, pero los desafíos en el acceso a hardware y la sostenibilidad de High-Flyer podrían forzar un cambio de rumbo en el futuro.

En WWWhatsnew, creemos que DeepSeek eventualmente necesitará abrirse a la inversión externa para mantenerse competitivo. La pregunta es si Liang encontrará una manera de equilibrar su independencia con la necesidad de crecimiento en un sector donde la financiación y el acceso a tecnología de punta son esenciales.