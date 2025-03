Del sí quiero (pero todavía) de Arce a la «carta Loza» de Evo

El paso dado por el presidente Luis Arce, al considerarse por primera vez precandidato del MAS, disuelve la posibilidad de una reunificación y Andrónico queda en el aire

Fuente: El País.bo

Obviamente en la semana carnavalera por excelencia, era difícil que pasara algo definitivo, pero hubo “sorpresita”, al menos para los que escuchan atentamente al presidente Luis Arce y no se dejan llevar por la aparente evidencia: el miércoles Luis Arce se sentó con Junior Arias – o hizo un apaño sobre croma un poco extraño – para responder a la pregunta del millón, y sí, es un “precandidato”, pero será “el pueblo quien decida”.

No es menor. Luis Arce se ha cuidado durante años de mostrar sus ambiciones personales y aun hoy, apenas se presenta como uno más en la lista de los depositarios del MAS. Sus dudas por decir “sí quiero” habían alimentado la incertidumbre y dado espacio a las elucubraciones sobre un posible pacto con la otra mitad del movimiento popular que sigue expresando su intención de votar azul. El nombre era Andrónico Rodríguez, pero ya no. O al menos esta semana no.

Hay dos cuestiones que exigían este paso. La primera es la bajísima intención de voto que le otorgan las encuestas que según los expertos tiene que ver con esa indefinición sobre el futuro inmediato, pero también con el hecho de haber asumido casi en solitario todo el desgaste de la crisis económica que, mal que bien, aun no ha conseguido quebrar los pilares del “modelo” que se sostiene sin demasiado brillo: combustible subvencionado, cupos de exportación y cada cual que se salve como pueda. Arce podrá ahora defender la gestión ya con tintes electorales reales.

Las duplas

El Congreso del MAS se iba retrasando por las dudas, pero ya no ha lugar. Al contrario, se abre oficialmente la carrera por la Vicepresidencia. David Choquehuanca no continuará y él mismo ha sugerido que sea “una mujer”, lo que pareció una invitación directa a Eva Copa, la alcaldesa de El Alto, que por otro lado, ha descartado concurrir a las nacionales con su partido Morena.

Choquehuanca ha perdido pie con los movimientos sociales por deméritos propios, y Arce ha empezado a liquidar a sus ministros ante la inacción generalizada, aunque no se descarta que el núcleo duro del choquehuanquismo, acabe sumándose al bloque de Felix Patzi en Movimiento Tercer Sistema.

Otro de los que anda buscando el “timing” apropiado es Eduardo del Castillo que lleva cuatro años cincelando su perfil de “hombre duro” apto para gestionar crisis, pero al que se le han escapado demasiados narcotraficantes. Su última promesa: aprehender a Evo Morales, está en veremos, y si no llega a darle cumplimiento, su expediente quedará paralizado. Claro que si le da cumplimiento tal vez también.

Arce ha hablado de “frentes de izquierda”, pero ciertamente no se antoja ningún otro candidato por fuera de la estructura del MAS o que pueda representar mejor la opción izquierdista. Ni siquiera en la Central Obrera, que no renueva su liderazgo desde 2019.

Por supuesto, Arce puede guardar el hueco para Andrónico hasta el último momento, o también para otras “estrellas” del evismo medio arrepentidos, como Mario Cronembold o Nardi Suxo.

Tampoco se descarta que sea el bloque evista, muy mayoritario según los sondeos, acabe haciendo la oferta de reunión alrededor de Andrónico, quien a su vez ya ha empezado a dudar: Esperar a que anulen la candidatura de Morales y entonces ser reemplazado implica no postular a ningún otro cargo nacional y, sobre todo, confiar en que quien maneje los papeles ponga su carpeta y no la de algún que otro colaborador cercano de Morales, que bien podría ser Leonardo Loza…

El calendario manda y las decisiones pesan. No es lo mismo tomar la iniciativa que desaparecer oculto bajo las encuestas. El MAS, como la oposición anda leyendo números sobre que pasa sí hace una cosa y si hace otra, y dado que en todos los sondeos el bloque popular crece independientemente de quien sea el candidato final, la consecuencia es la misma que en la oposición: todos creen que pueden ganar y nadie se retira.

