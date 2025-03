Desabastecimiento de combustible requiere respuestas de autoridades

Asegurando que sin una provisión continua de combustible se pone en peligro la producción de alimentos y la canasta familiar, el senador por la agrupación Creemos, Erick Morón, cuestionó que autoridades de Gobierno se enfoquen solo en celebrar el carnaval, mientras la población boliviana demanda soluciones a la escasez de diésel y gasolina.

Fuente: El Diario

“Si no hay diésel no hay producción, si no hay producción no hay alimentos, si no hay alimentos peligra la canasta familiar”, puntualizó Morón, a través de sus redes sociales, advirtiendo que esta situación tiende a agudizarse si no se asumen medidas urgentes.

En los últimos días, nuevamente se vienen registrando largas colas de vehículos en estaciones de servicio en busca de abastecerse de combustible, sin embargo, este producto no se vende y autoridades no dan explicaciones sobre los motivos de este desabastecimiento ni sobre algún plan para revertir esta situación en los siguientes días.

“No hay gasolina, no hay diésel, siguen las colas, esa es la realidad que se vive en el país y no hay soluciones. Necesitamos producir y trabajar”, reitero el legislador de oposición.

En ese sentido, cuestionó que desde el gobierno se demuestre mayor interés en festejar las fiestas de carnaval y no asumir medidas para atender las demandas de la población y los sectores productivos que se ven perjudicados debido a la escasez de carburantes con la que se provoca una paralización de varias actividades.

“Mientras el país vive una de sus peores crisis con colas interminables por unos litros de gasolina, y con 2.5 millones de hectáreas de soya a punto de perderse por falta de diésel, el Movimiento al Socialismo y el gobierno solo piensan en el carnaval”, reprocho Morón, llamando a buscar soluciones urgentes a esta situación.

