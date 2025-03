Despega el cohete para rescatar a astronautas varados en la Estación Espacial Internacional

Después de más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), dos astronautas están un paso más cerca de regresar a casa tras el lanzamiento, este viernes, de una misión de intercambio de tripulación.

Por:RFI con AFP

Despegue de la misión «Tripulación 10» en Cabo Cañaveral, Florida, el 14 de marzo de 2025. © Reuters/Joe Skipper

Fuente: RFI

Un cohete Falcon 9 con una cápsula Crew Dragon fijada en su parte superior despegó del Centro Espacial Kennedy, en Florida, a las 19H03 locales (23H03 GMT), con una tripulación de cuatro personas a bordo con destino a la estación orbital.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Inicialmente previsto para el miércoles, el despegue fue cancelado en el último minuto debido a un problema técnico con un sistema de apoyo en tierra.

Desde entonces se realizó una inspección y se eliminó una «bolsa de aire» probablemente responsable del problema, informó la NASA.

Let’s take a trip to the @Space_Station! 🚀 Thanks for joining us for this evening’s #Crew10 launch, scheduled to lift off from @NASAKennedy at 7:03pm ET (2303 UTC). Share your questions with #AskNASA and we’ll answer a few on stream! https://t.co/jiaLyRcUbL

— NASA (@NASA) March 14, 2025