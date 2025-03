Destrozan una caseta de peajes en el trópico de Cochabamba y viceministro de Transporte anuncia demandas

Según imágenes de medios locales, un grupo de personas llegó con maquinaria pesada y destrozó las instalaciones.







La caseta del cobro de peajes del municipio de Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba, quedó destrozado luego de que un grupo de personas llegara con maquinaria pesada para hacer caer parte de las estructuras.

Según los transportistas que pasaron por el lugar, la construcción quedó completamente destruida e incluso se quemaron algunos objetos como colchones.

Imágenes de medios locales muestran a una retroexcavadora que presuntamente fue usada para derribar los muros y se pegaron letreros con mensajes de reclamos por el estado de las carreteras.

El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, señaló que se asumirán acciones desde Vías Bolivia por la destrucción y deterioro de bienes del Estado.

[Foto: RRSS] / La caseta quedó totalmente destruida.

“Queremos exhortar a todos los usuarios de las carreteras para que no se dejen llevar por estas actitudes que van contra el Estado”, indicó Ponce de León y manifestó que escuchó que algunos “seudo dirigentes del transporte, a través de votos resolutivos, instigando a no realizar el pago de peaje. Esto está penado a través del Código Tributario que es la instigación pública a no pagar tributos”.

La autoridad nacional señaló que según el informe preliminar de la Policía indica que alrededor de 500 personas participaron de los destrozos. Añadió que los funcionarios y cinco policías, que estaban en el lugar, se retiraron al ver la multitud.

“De acuerdo al reporte preliminar, tenemos instituciones del transporte que habrían estado promoviendo estos hechos, entre las personas que estaban en el lugar”, indicó Ponce de León.

Agregó que un equipo realiza las evaluación del destrozo y cuantifica daños.