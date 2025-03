Diputado evista avisa que quien quiera ingresar a la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba debe presentar carnet

En el lugar, dijo el diputado Héctor Arce, está el expresidente Evo Morales. Cocaleros anunciaron una vigilia permanente en defensa del exmandatario imputado por trata con agravante.

El diputado del MAS Héctor Arce en una fotografía de archivo. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

El diputado evista Héctor Arce informó que las personas que deseen ingresar a la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en Lauca Ñ, deben presentar su cédula de identidad, debido a que en ese lugar se encuentra el expresidente Evo Morales. La medida, explicó, busca precautelar la seguridad del exmandatario, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de trata con agravante.

“Debe presentar su carnet, esto por un tema de estrategia y seguridad de la integridad física del hermano Evo Morales. (Se pedirá este documento para ingresar) donde está el hermano Evo, en la sede de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Ya hemos tenido algunos infiltrados, cuando yo he ido a visitar, los hermanos me han pedido mi carnet”, aseguró Arce.

El exmandatario no sale del trópico de Cochabamba desde noviembre del año pasado, debido a la orden de aprehensión en su contra por trata con agravante.

Desafío a Del Castillo

“(El ministro de Gobierno) Eduardo Del Castillo ha estado amenazando en reiteradas oportunidades en esperar el momento oportuno para hacer la intervención, lo emplazamos, vaya a la región del trópico de Cochabamba, aprehenda a Morales, haga cumplir la orden de aprehensión, no sea un charlatán, no sea cobarde. Obviamente estos sarnosos que no han ido al cuartel, no tienen la autoridad ni el carácter para hacer este trabajo”, aseguró Arce.

En febrero de este año, Del Castillo informó que la Policía ya tiene lista la orden de aprehensión contra Morales, pero que su ejecución dependerá del “momento y lugar preciso” para evitar enfrentamientos.

Cocaleros aparecen con palos y en vigilia permanente

Arce aseguró que las personas que resguardan al expresidente “no están armadas”, pero llevan palos como símbolo de “respeto y autoridad” dentro de la seguridad sindical.

“Ellos van a estar y van a defender la vida del hermano Evo con su cuerpo, con su fuerza”, aseguró.

Un grupo de evistas mantiene una vigilia permanente en el cuartel general de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, para impedir la aprehensión de Morales.

“Estamos más de cuatro meses en vigilia pacífica, donde las seis federaciones del Trópico de Cochabamba nos concentramos para dar seguridad a la integridad de la vida de Evo Morales Ayma”, señaló Víctor Mencía dirigente evista a Radio Kawsachun Coca.

La noche del martes, un grupo de cocaleros reapareció con grandes palos durante una transmisión en vivo de RKC, asegurando que se encuentra en estado de alerta para resguardar al expresidente.