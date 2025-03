Director de JICA teme que Bolivia sufra la misma «tragedia» que Japón por el uso del mercurio

Keisuke Ito, expresó su preocupación porque Bolivia enfrentará los mismos problemas producto del uso de mercurio, como hace 50 años sufrió la ciudad japonesa de Minamata.

La Paz, 17 de marzo de 2025 (ANF).- El director de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Keisuke Ito, expresó su preocupación porque Bolivia enfrentará los mismos problemas producto del uso de mercurio, como hace 50 años sufrió la ciudad japonesa de Minamata.

“Me preocupa mucho que un día (…) ustedes van a enfrentar el mismo problema que pasó en Japón, estoy hablando de los años 50. Esos años se detectó una enfermedad que se llama de Minamata, causada por el mercurio, es una enfermedad que afecta los nervios, no puede mover (las) manos, no se puede mover la persona”, detalló.

Anticipó que están realizando un estudio de investigación acerca de esta problemática. “Primero JICA quiere entender bien hasta donde hay contaminación, cómo está afectando a la salud humana. Ya hay algo de información (en Bolivia)”, precisó

“Lo que me preocupa es que ustedes van a pasar por la misma tragedia (que vivió Japón) en Bolivia y para evitarlo queremos compartir nuestra experiencia terrible”, comentó el director, al informar a los medios de comunicación sobre la cooperación de Japón en proyectos que trabajan con personas con discapacidad.

Anticipó que en el futuro están pensando hacer alguna cooperación en el tema relacionado al uso de mercurio. Para empezar compartir con la población el impacto que tienen el mercurio en la vida y salud de las personas. Recordó que en la ciudad de Minamata en Japón una empresa química echaba mercurio sin tratamiento en una zona costera, un hecho que tuvo un fuerte impacto social.

La enfermedad de Minamata se presentó en Japón en la década de 1950. En ese tiempo, la gente comía pescado de la costa contaminado con grandes cantidades de compuestos de mercurio vertidos en la bahía de Minamata por una fábrica química.

En julio de 1959, investigaciones de la Universidad de Kumamoto identificaron el origen de la enfermedad por los altos niveles de envenenamiento por mercurio. Fue denominada como la enfermedad de Minamata. La Corporación Chisso era la fuente del mercurio, que operaba en la zona.

El director de JICA recordó que muchos pobladores de la ciudad trabajaban en esa empresa que contaminaba el agua, lo que generó muchos conflictos porque la posibilidad de una quiebra de esa compañía tenía consecuencias sociales como el desempleo.

La minería aurífera usa mercurio al momento de explotar oro, la región más afectada es el norte paceño y la Amazonía. El Estado boliviano debe reducir el uso de este metal porque además es suscriptor del Acuerdo de Minamata.

Cooperación japonesa en los temas de discapacidad

JICA viene trabajando en el país desde 1978, respondiendo a las demandas y requerimientos del Estado boliviano, beneficiando con sus acciones a sectores más vulnerables. En esa línea considera que la discapacidad es un desafío para el desarrollo, por eso su enfoque es el empoderamiento de las personas con discapacidades.

Su trabajo está orientado a apoyar a instituciones a través de los planes de acción de exbecarios: La Asociación Centro Virgen Niña, la Red de Vida Independiente de Bolivia (Revibo) y Tawa. La entidad internacional propició una visita a estas instituciones para ver la labor que desarrollan.

Virgen Niña es un Centro de Educación Especial que funciona en la ciudad de El Alto, está orientado a niños, niñas y adolescentes con diferentes grados de discapacidad. JICA contribuye a la formación de profesionales a quienes capacita para que apliquen en el país lo aprendido en Japón. Los exbecarios como Rossio Revilla, Julieta Amaru, Gabriela Terceros, Patricia Choque y Dennys Rodríguez trabajan para que los estudiantes se desenvuelvan de forma independiente en la sociedad.

En Revibo, su presidenta Feliza Alí se capacitó en Japón y ahora impulsa el movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad. Está trabajando para constituir asociaciones con este enfoque en todo el país.

Mientras que Tawa es un espacio dentro de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), su objetivo es mejorar el proceso de inclusión de personas con discapacidad y evitar la deserción dentro de universidad. El proyecto nación en la carrera de Ciencias de la Educación para generar más prácticas inclusivas.

