Dorgathen: “La falta de divisas era previsible, se veía venir desde hace ocho años”

La crisis de abastecimiento de combustibles ha generado incertidumbre en la población y el sector productivo. En entrevista exclusiva, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, aclara que el problema no es la falta de gasolina o diésel, sino la disponibilidad de dólares. Explica las soluciones en curso, la importancia de los créditos externos.

¿Por qué se llegó a esta situación en la que no hay dólares para el combustible?

Hay dos fuentes principales de gasto de divisas para el Estado: la compra de combustible y el pago de créditos. En cualquier país, se reciben créditos y se pagan créditos. Actualmente, estamos pagando deudas contraídas en 2015, 2016 y 2017. Paradójicamente, asambleístas afines a esos gobiernos ahora no quieren aprobar nuevos créditos para pagar esas mismas deudas.

Durante los últimos 20 años, Bolivia ha recibido más créditos de los que ha pagado, salvo en los últimos dos años, donde la tendencia se ha invertido. Esta situación ha provocado la asfixia económica que enfrentamos hoy. Además, las divisas que se generaban para la compra de combustibles se están utilizando para el pago de deudas.

¿YPFB no tiene autonomía para costear por sí mismo la importación de combustible?

La importación de combustibles no depende directamente de YPFB. Nosotros vendemos el combustible a un precio regulado y el ministerio de Economía nos devuelve la diferencia mediante Notas de Crédito o efectivo (OCR).

Sin embargo, el pago en divisas lo realiza el Banco Central, no YPFB. La prioridad del Banco Central es pagar la deuda, y solo después destina divisas para la compra de combustible. Actualmente, el Banco Central ha tenido que pagar una alta deuda y ha destinado menos divisas para la compra de combustibles.

Los productores critican que se haya esperado tanto para admitir la falta de liquidez

Hemos advertido varias veces sobre esta situación. Por ejemplo, si se hubiera aprobado el crédito del covid de $us 100 millones, nos representarían entre 4 y 5 días de autonomía en los tanques, además de, al menos, una semana garantizada de combustible. También permitirían aumentar nuestra autonomía en el suministro de combustible.

Eso era lo ideal, pero en los últimos dos años hemos estado operando con lo justo, porque gran parte de los recursos que generamos, incluso como YPFB, se usaron para cubrir créditos. Es algo en lo que hemos estado trabajando.

¿Si el problema es de hace dos años ¿Por qué no se tomaron medidas?

No se trata de falta de dinero, sino de flujo de divisas. En los últimos cuatro años, Bolivia ha gastado más de $us 13.000 millones en importar combustible. Para compensar este gasto, se necesitaban nuevos créditos, pero no han sido aprobados. Además, la subvención no depende de YPFB, sino del Ministerio de Economía.

Ahora, esto se veía venir, y no desde hace dos años, sino desde hace más de seis o diez años. Desde 2010, importamos más combustible, hasta alcanzar niveles del 90% en diésel y más del 50% en gasolina. Esto no era previsible hace dos o cuatro años, sino desde hace más de siete u ocho años.

¿Cómo evitar que esto vuelva a ocurrir en el país?

La solución estructural no es pedir créditos, sino reducir la dependencia de divisas para la compra de combustible. Estamos trabajando en la autosuficiencia energética con la primera planta de biodiésel en Palmasola, que reduce un 5% la importación. La segunda planta en Senkata reducirá otro 5%, y en 2026 tendremos una planta de HVO que permitirá reducir hasta un 80% la importación de diésel. Y estamos impulsando la exploración para producir nuestro propio petróleo.

¿No se puede liberar por completo la importación de combustibles?

La importación privada ya está permitida hace varios meses. Más de 100 empresas han solicitado permisos, y al menos 25 ya los tienen. Algunas empresas incluso han comenzado a importar combustible. Como YPFB, solo exigimos una carta de solicitud y emitimos la libre no objeción en 24 horas.

Evidentemente, hay otros requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Sustancias Controladas, pero estamos trabajando en agilizar estos procesos para facilitar la importación privada.

Si YPFB no tiene dólares ¿Cómo va a financiar la importación de combustible para la agroindustria?

Estamos cobrando en bolivianos. Entendemos que hay productores que exportan y otros que no, pero el cobro es en bolivianos para todos. Nosotros evaluamos distintas alternativas y recurriremos a criptomonedas para realizar los pagos a los proveedores.

¿Qué criptomoneda usarán? ¿USDT u otra?

Usaremos USDT, ya que es una moneda estable. No vamos a especular con Bitcoin o Ethereum, simplemente adquirimos USDT como medio de pago.

El diésel para el agro estará en Bs 11,50, ¿Es correcto?

Es un monto aproximado que puede variar. Es importante que la población comprenda que el precio del diésel fluctúa, ya que depende del precio internacional. Nos basamos en la referencia de Argus y el ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel). Como resultado, algunos días el precio sube y otros días baja.

¿Garantiza que la gasolina se mantenga en Bs 3,70, o podría haber un incremento?

Actualmente, la discusión gira en torno al diésel. Si en algún momento surgiera la necesidad de importar gasolina, aplicaríamos el mismo procedimiento. La gasolina es más barata que el diésel, por lo que la operación sería similar.

¿Esto es el fin del subsidio?

No. Esto es una medida de emergencia. YPFB Logística no está obteniendo ganancia en esta intermediación. Seguimos ofreciendo el diésel tradicional a Bs 3,72 y el ULS con una reducción de la subvención a Bs 6,78.