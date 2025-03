Dos jóvenes son aprehendidos por robo de Bs. 50 mil en una casa de Oruro

La Felcc detuvo a Jhonny y Bladimir, implicados en el robo de 50 mil bolivianos y objetos de valor en San Juan Pampa.

Fuente: https://lapatria.bo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha aprehendido a dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes están involucrados en el robo de 50,000 bolivianos y otros objetos de valor en un domicilio de la urbanización San Juan Pampa, en Oruro.

La denuncia fue presentada por un hombre de 60 años, quien el 27 de febrero llegó a su casa y se dio cuenta de que habían sustraído varios objetos. Entre los artículos robados se encontraban una televisión, un celular, un anillo, un reloj, su billetera con documentos y una suma de 50,000 bolivianos.

Identificación de los sospechosos

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El coronel Martin Arequipa, director de la Felcc, informó que la propia víctima, junto con sus familiares, lograron identificar a los responsables del robo y localizaron su vivienda en la misma urbanización.

“El 4 de marzo a las 10:00, don Zenón, junto a algunos familiares, realizaron indagaciones y comunicaron a la Policía que habían encontrado a los autores del robo”, explicó el coronel Arequipa.

Dos jóvenes son investigados por robo agravado / Policía

Recuperación de los objetos robados

Agentes del Laboratorio y personal de la División Propiedades de la Felcc se dirigieron al domicilio señalado, donde lograron recuperar todos los objetos que habían sido robados, según indicó el jefe policial.

Aprehensión de los delincuentes

Las investigaciones llevaron a la aprehensión de Jhonny C. C., de 18 años, y Bladimir C. C., de 19 años, quienes fueron detenidos por robo agravado. Ambos fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con las investigaciones pertinentes.