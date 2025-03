Dunn asegura que comprar combustible con USDT no será viable porque YPFB necesitará $us10 millones por día

El problema que aqueja el Gobierno es la falta de dólares para importar combustible, pero con el DS 5348 busca ahorrar al máximo el gasto por las transacciones en los mecanismos habituales, según Dunn. “Hacer transferencias con USDT es mucho más barato, más rápido y más efectivo que hacerlo usando la banca tradicional», agregó.

Fuente: ANF / La Paz

Jaime Dunn, analista y experto en economía, sostuvo que la medida que aprobó el Gobierno para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compre combustible con criptomonedas no es viable, porque cada día necesitarán conseguir al menos $us 10 millones que no existen en las entidades financieras estatales.

El Gobierno aprobó el lunes el DS 5348 para que la petrolera estatal consiga dólares del Banco Unión y que posteriormente se emplee esos recursos en la compra de monedas virtuales para importar el combustible para el país.

“Es altamente improbable que este mecanismo vaya a funcionar, a menos que Yacimientos haya conseguido proveedores que le acepten el USDT y que consiga los suficientes dólares para comprar el USDT; pero siendo el problema la falta de dólares, es altamente improbable que este mecanismo vaya a funcionar”, sostuvo el experto en entrevista con la ANF.

Dunn descalificó a los analistas que sostienen que el Gobierno ahora irá a comprar el USDT en las plataformas como Binance, donde predomina el comercio persona a persona (P2P); explicó que ese mercado es demasiado pequeño, porque las transacciones no superan un promedio máximo de Bs 20.000 en cada compra. Además, tendría que existir usuarios con millones de USDT que estén dispuestos a venderlos por bolivianos, lo que es improbable.

“Si es que Yacimientos consigue los dólares, tendría que comprar el USDT ya no bajo el mercado P2P, entraría directamente al mercado cotizado del USDT, y ahí sí hay volúmenes suficientemente grandes para hacerlo, pero tienes que entrar con dólares. Lo más probable es que Yacimientos haya logrado abrir una cuenta para comprar USDT directamente, pero necesita dólares y comprar $us 10 millones al día en un mercado cotizado de USDT”, explicó.

¿Por qué el Gobierno busca dólares para comprar el USDT?

El problema que aqueja el Gobierno es la falta de dólares para importar combustible, pero con el DS 5348 busca ahorrar al máximo el gasto por las transacciones en los mecanismos habituales, según Dunn.

“Hacer transferencias con USDT es mucho más barato, más rápido y más efectivo que hacerlo usando la banca tradicional. Si Yacimiento utilizaría la banca tradicional, primero que estaría sujeto a comisiones bancarias, que mínimo son del 10%, más la diferencia del tipo de cambio que te cobra el banco. O sea, claramente Yacimientos está viendo la manera de ahorrarse comisiones de 60 a 70% para poder hacer transferencias al exterior”, explicó el analista económico.

El decreto también autoriza a YPFB realizar modificaciones presupuestarias y asumir costos adicionales vinculados a la compra de dólares y activos virtuales.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, adelantó que el diésel adquirido con criptoactivos será puesto a la venta a los grandes consumidores a “precio internacional”, aunque dijo que ese costo alcanzará a Bs 11,50 por litro.