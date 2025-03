“El 60% del parque automotor está parado”: Transporte Pesado de Oruro se unirá a la marcha multisectorial

“El Gobierno ha perdido el control total del país y no quiero ser pájaro mal agüero, pero se nos vienen días muy feos. Los transportistas nos vamos a sumar a las movilizaciones que se están proyectando para las próximas semanas. Vamos a sumarnos a la marcha, tenemos que reclamar, no nos quedaremos de brazos cruzados porque no podemos soportar un día más en estas condiciones”, puntualizó el presidente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado de Oruro.