“El día que no dializamos, morimos”: pacientes renales protestan en Santa Cruz

Denuncian falta de pagos a hospitales, equipos obsoletos y escasez de insumos. Advierten con huelga de hambre y bloqueos si no hay solución en cinco días.

Pacientes renales de Santa Cruz se movilizaron este lunes en la plaza 24 de Septiembre para exigir el pago a los hospitales donde reciben tratamiento de diálisis. Denuncian que el Gobierno adeuda estos pagos desde hace dos años, lo que ha provocado una grave crisis en la atención médica.

“La medida es por los pagos que no hay en los hospitales de segundo nivel donde nos dializamos. Estamos cansados de este Gobierno que hace dos años que debe y hasta ahora no soluciona nada”, expresó uno de los manifestantes.

Los pacientes aseguran que las máquinas de diálisis en los hospitales públicos están obsoletas y no se renuevan por la falta de recursos. Además, denuncian la escasez de medicamentos e insumos, advirtiendo que solo hay abastecimiento para esta semana.

“Hay compañeros que están cambiando días de diálisis porque no hay condiciones. El día que no dializamos, morimos, así que estamos peleando por nuestras vidas. Queremos vivir, no queremos morir”, agregó el paciente.

Asimismo, alertaron que los centros privados con convenio tampoco están recibiendo los pagos correspondientes, lo que podría afectar aún más la atención.

Ante esta situación, los enfermos renales dieron un plazo de cinco días al Gobierno para que regularice los pagos y garantice el tratamiento. De lo contrario, anunciaron que tomarán medidas de presión como huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en coordinación con las provincias.

“Somos más de 2.000 pacientes en Santa Cruz y parece que nos tienen olvidados”, reclamaron.