El Gobierno de Trump modificó app que servía para que migrantes pidan asilo, ahora es para autodeportarse

La aplicación forma parte de una campaña publicitaria de US$ 200 millones en la que se insta a los inmigrantes a “Stay Out and Leave Now” (“Quédese afuera y váyase ya), según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros entraran ilegalmente en Estados Unidos. Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem en un comunicado de prensa emitido este lunes.

La CBP Home sustituye a la CBP One, una aplicación de 2020 diseñada para que los solicitantes de asilo programaran citas en el puerto de entrada. La administración Trump cerró el acceso a la aplicación minutos después de la toma de posesión del presidente.

La aplicación se actualizará automáticamente para todos los usuarios y ya está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones móviles.

Funcionarios del DHS afirman que la nueva versión de la aplicación reducirá los costos de aplicación de la ley y permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) centrarse en deportar a los delincuentes. “Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”, advirtió Noem.

La CBP One fue una vía importante para cientos de miles de inmigrantes: desde enero de 2023, más de 936.500 personas la llegaron a utilizar para programar citas para presentarse en los puertos de entrada. De esa manera, los inmigrantes podían comenzar el trámite antes de llegar al cruce fronterizo para ahorrar tiempos de espera y agilizar los procesos.

“Si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a EE.UU., ni siquiera lo piense”, decía un mensaje de la campaña de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Si viene aquí y viola nuestras leyes, lo perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.