‘El país se apaga’: transporte del Oriente pide al Gobierno soluciones, no ‘parches’

POR ERIKA IBÁÑEZ

Fuente: La Razón

El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, alertó este martes que “el país se apaga” debido a la escasez de combustible que está mermando el trabajo de su sector y de la producción, por lo que urgió al Gobierno soluciones estructurales y no “parches”.

“Esto es responsabilidad del Gobierno, ellos tienen que dar la solución; nosotros producimos, damos servicios. Tiene que tomar su política económica con responsabilidad porque el país se apaga; y nosotros no podemos seguir de esta forma”, dijo el dirigente durante la reunión con el Comité Multisectorial.

Asimismo, explicó que el sector del transporte sostuvo varias reuniones con autoridades de Gobierno; participaron en mesas de trabajo y que, en reiteradas oportunidades, se les garantizó el abastecimiento de combustible para esta gestión.

Pidió al Gobierno que asuma decisiones estructurales, a largo plazo, a la escasez de combustibles y no remedios “parche” que no dan seguridad a los sectores y la población.

“El presidente (Luis Arce) y su gabinete se comprometió que el 2025 íbamos a tener diésel, que no iban a existir filas y ahora tenemos filas. El Gobierno debe dar soluciones, el diésel es lo más importante porque sin diésel no podemos trabajar; sin gasolina la población no se puede transportar. Necesitamos soluciones definitivas y no lo han hecho hasta el momento”, indicó.

El lunes, autoridades del área hidrocarburífera reconocieron que no se podrá cumplir al 100% con el abastecimiento de diésel para el sector productivo debido a la falta de dólares. Este martes, el Gobierno planteó un precio referencial de Bs 11,50 por litro de diésel sin subvención para mineros y productores agropecuarios.

Este martes, el Comité Multisectorial, liderado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), alertó que la comercialización de diésel a precio internacional, impulsada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), encarecerá los costos finales de los productos; debido a que el proceso de producción resultará más costoso para el sector.