En 2024, empresa estatal de oro vendió 2.296 kilos al Banco Central y alista la entrega de una tonelada

La compañía estatal Epcoro busca fortalecer las reservas nacionales de oro, a pesar de las fluctuaciones en el mercado internacional.

Ernesto Estremadoiro Flores

Fuente: El Deber

La Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) ha vendido una cantidad significativa de oro al Banco Central de Bolivia (BCB) en los últimos meses. Hasta finales de este mes (febrero), se proyecta entregar alrededor de una tonelada de oro, según informó su gerente ejecutivo, Pablo Pérez, de acuerdo a un reporte de la agencia ABI.

Pérez detalló que, hasta enero de este año, Epcoro ya entregó 903 kilos de oro al BCB. Además, informó que, durante 2024, la empresa cerró sus ventas con el BCB con un total de 2.296 kilos de oro, considerando que la compañía fue creada en marzo del mismo año.

Hasta el 31 de diciembre de 2024, Epcoro compró 2.359 kilos de oro en el mercado. La adquisición de oro se realiza a través de cooperativas mineras, el sector privado y particulares, conforme a la normativa vigente.

Desde el miércoles pasado, la cotización de la onza troy de oro ha registrado una caída de 60 puntos, atribuida en parte al periodo de lluvias que afecta la explotación del mineral.

El tipo de cambio del oro en el mercado internacional, basado en la onza troy, cotiza actualmente a $us 2.844, aunque esta cifra se actualiza constantemente. Epcoro se dedica a la compra de oro a precios competitivos en el mercado interno del país, con el propósito de fortalecer las reservas de oro de Bolivia mediante la venta directa al BCB.

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que, para el año 2025, se espera un incremento de aproximadamente $us 400 millones en las Reservas Internacionales Netas (RIN). A finales de febrero, se proyecta una subida de $us 200 millones, superando los $us 2.000 millones.

Sin embargo, Bolivia cerró 2024 con Reservas Internacionales Netas de $us 1.976 millones, el nivel más bajo registrado en al menos 60 años. Este descenso ha generado preocupación entre economistas por las posibles consecuencias económicas y sociales.

