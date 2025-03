En su día, padre va preso por abusar a su hija y amenazarla con cortarle la lengua, si lo delataba

Fue una vecina con quien la víctima se había encariñado, quien denunció los abusos luego de que la menor le comentó que no quería regresar a su casa.

Fuente: El Deber

Santa Cruz, Bolivia.-

En el Día del Padre, un hombre fue enviado a la cárcel de Palmasola por violar a su hija de cinco años y amenazarla con cortarle la lengua si lo denunciaba. Los hechos sucedieron en una vivienda de la ciudadela Plan 3.000.

Fue una vecina con quien la víctima se había encariñado, a tal punto de llamarla mamá, quien denunció los abusos, luego de que la menor le comentó que no quería regresar a su casa por temor a su padre.

“El fin de semana la llevé a mi casa y la niña me dijo que su padre era malo y que tenía miedo regresar a su casa, porque la maltrataba y abusaba”, comentó la denunciante.

La mujer dijo que el progenitor abusaba de su hija de cinco años, aprovechando que estaba bajo su cuidado, debido a que su madre falleció.

“Ella me contó que su padre le agarró de la cabeza y le dijo chúpame (…) Me dijo: ´yo, mamá, tuve miedo hablar, porque él me dijo que si yo hablo me iba a cortar la lengua´. Yo le dije que eso no iba a pasar, porque cortarle la lengua es un delito”, explicó la denunciante.

La fiscal Fátima Flor Jazmín Ramírez imputó al sindicado por el delito de violación, niña, niño, infante, adolescente y lo presentó este miércoles 19 de marzo, Día del Padre, ante un juez cautelar, quien determinó que sea detenido por tiempo indefinido en la cárcel de Palmasola.

Ramírez indicó que este caso se descubrió gracias a la vecina de la víctima y que el examen psicológico y forense confirmaron los abusos sexuales que sufrió la pequeña niña.

Por su parte, el denunciado negó la acusación y dijo que era inocente al salir de su audiencia cautelar.

Pero eso no es todo, sino que la Fiscalía constató que la víctima era maltratada por la familia paterna y que su madrastra la enviaba a vender refresco en su barrio para poder comer. Ahora la menor será entregad a su familia materna.