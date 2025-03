Escasez de combustible: Líderes políticos exigen soluciones y el Gobierno denuncia estrangulamiento de la ALP

La estatal YPFB admitió la jornada del lunes que no podrá abastecer al 100% la demanda de combustibles en el país. Esto generó el incremento de las filas en los surtidores.

Las filas por combustibles incrementaron en el país. Foto: Referencial Pixabay

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Políticos de oficialismo y oposición se pronunciaron sobre la escasez de combustibles. Desde la oposición descartan la aprobación de créditos internacionales para la compra de carburantes por tratarse de una medida “paliativa” y no de una solución estructural. El Gobierno, por otro lado, denunció el estrangulamiento de la Asamblea Legislativa. Entre tanto, el evismo critica la subvención y pide sincerar el estado de la economía.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, remarcó que el Legislativo estranguló a la población por 26 meses, que es el tiempo en el cual el Gobierno trató de “generar” divisas para la compra de combustibles.

“Son 26 meses que la ALP ha generado este estrangulamiento a la población. Y no nos hemos quedado así, hay distintos mecanismos, acciones que el Gobierno realizó durante estos 26 meses para sostener, generar, contar con las divisas respectivas y poder sostener el pago de carburantes. Lo que tenemos, ahora, es un momento coyuntural en el que tenemos los bolivianos, pero nos falta liquidez, flujo de divisas”, dijo Alcón.

Por otro lado, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, descartó la aprobación de créditos, debido a que la propuesta es un “paliativo de corto plazo”, y que no representa una solución estructural a la escasez.

“No es entrar al debate de más o menos créditos, de aprobar o no aprobar, porque eso no va a solucionar absolutamente nada. Está claro que el Gobierno de Arce, por las propias declaraciones del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB, a lo único que reacciona es a paliativos de corto plazo. El pan para ahora y el hambre para mañana”, aseveró.

El expresidente Evo Morales remarcó que en 2023 sugirió que mantener la subvención “es un cáncer para la economía”, pese a que él también mantuvo esta medida durante su gestión de Gobierno. Anunció que, de ser candidato y ganar las elecciones, la subvención a los carburantes se levantará “poco a poco”.

“En abril de 2023, dije que la exagerada subvención de combustibles es un cáncer para la economía. Quiero ser responsable, si ganamos será poco a poco, será sectorialmente o globalmente que se levante la subvención”, sostuvo.

Por su parte, el empresario y precandidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, apuntó que el Gobierno necesita mensualmente $us 300 millones para la compra de carburantes para todo el país, y que de ese monto, un tercio de los combustibles salen de contrabando.

“El Gobierno no está dando la información. Sabemos que se necesita alrededor de $us 10 millones cada día para comprar los carburantes, eso es una cantidad significativa; $us 70 millones por semana y $us 300 millones por mes. Está claro que la prioridad en la asignación de divisas tienen que ser los carburantes (…). Son tres temas a aclarar, recursos financieros, logística y por qué hay una fuga de diésel subvencionado”, manifestó el empresario.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé pidió mediante su cuenta de la red social X sincerar el estado de la economía boliviana sin ningún “cálculo electoral”.

“Usan dólares para pagar deuda externa, pero piden aprobar más créditos que la hacen crecer. Sinceren el estado de la economía y sin cálculo electoral, trabajen en soluciones para la población”, posteó.