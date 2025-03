Parlamentarios afines al expresidente Evo Morales le recordaron este miércoles al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba determinaron que no puede ser candidato presidencial.

“Hay una determinación clara, concreta y precisa. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, a través de una resolución, ha emitido que Andrónico Rodríguez no puede ser candidato por ninguna organización política”, indicó el diputado evista Héctor Arce.

Añadió que Rodríguez es orgánico y disciplinado, por lo que, en su criterio, acatará esta resolución de las organizaciones sociales que “son de estricto y obligatorio cumplimiento”.

En esa línea, el senador Leonardo Loza dijo que si Andrónico desobedece a los cocaleros “morirá” políticamente porque se definió que el único candidato presidencial es el expresidente Evo Morales.

“En realidad, el hermano Andrónico sabe, y creo él decía ayer, que no es candidato de ningún lado, peor del arcismo, sería muerte política para él, ahí acabaría todo para él. Sabe y conoce. Lamento que algunos compañeros traten de inducir a un error político con armar grupos para intentar proclamarlo”, aseveró Loza.

Las declaraciones de los parlamentarios evistas surgen luego que el diputado Ányelo Céspedes (MAS), arremetiera el martes contra Rodríguez, y le acusara de traicionar al expresidente y alinearse Luis Arce.

“Estoy denunciando públicamente a mi militancia que, en los próximos días, Andrónico Rodríguez firmará su compromiso para ser el candidato de los arcistas”, denunció Céspedes.

El fin de semana el titular del Senado fue proclamado como candidato presidencial por las organizaciones interculturales de Yapacaní, Santa Cruz, pese a haber sido vetado por los cocaleros para que sea candidato presidencial.

El mismo respaldo recibió de militantes, dirigentes y autoridades del municipio de San Matías, quienes también brindaron su apoyo a la candidatura de Rodríguez.

Ante los rumores de una eventual candidatura, el titular del Senado señaló este miércoles que su prioridad, por el momento, es la función pública y la agenda legislativa, específicamente.

“Yo he mantenido mi posición. En ningún momento dije ‘voy a ser candidato; ahora no voy a ser candidato (o) ahora voy a ser candidato’. Yo estoy cumpliendo una función pública, cumpliendo una agenda legislativa; mi prioridad no son las candidaturas”, dijo.

Rodríguez agradeció a los sectores que le expresaron su respaldo y hasta lo proclamaron como candidato a la Presidencia. “Sin duda, son importantes las elecciones generales; para ello, necesitamos estabilizar relativamente el tema de la crisis económica, la falta de carburantes y dólares, finalmente”, apuntó.