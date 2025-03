Exdirigentes indígenas acusan al Gobierno de adiestrar a organizaciones sociales para que respalden su gestión

Las organizaciones sociales que componen el Pacto de Unidad fueron nuevamente divididas con la creación de dirigencias paralelas para respaldar la gestión de Luis Arce y al expresidente Evo Morales.

Ante la práctica común de prebendas a cambio de respaldo al gobierno del presidente Luis Arce, exdirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) sostuvieron que las organizaciones sociales fueron adiestradas por el Gobierno y les coartaron el derecho a proponer y cuestionar su gestión.

“Lamentablemente, los gobiernos del MAS los han adiestrado, los han domesticado, pero sólo para un servilismo político. Los hermanos han renunciado a sus propios derechos de proponer. Entonces, se dejan dirigir con otra persona que los maneja a su conveniencia, los verdaderos líderes están con su pueblo”, afirmó el exejecutivo de la Cidob, Adolfo Chávez, en contacto con la ANF.

Entre tanto, el jiliri apumallku del Conamaq, Félix Becerra, cuestionó la entrega de proyectos o infraestructuras a las dirigencias de los movimientos sociales a condición de que apoyen a un Gobierno que generó mayor división en esa organización.

“Algunas exautoridades nos sentamos y analizamos lo que está pasando con los movimientos sociales, no está bien lo que están haciendo. Aquellos sectores que apoyan al Gobierno, a ojos cerrados, se les entregan proyectos, pero para quienes son neutrales no hay proyectos, no reciben apoyo”, lamentó Becerra.

Desde 2023, las organizaciones sociales que componen el Pacto de Unidad fueron nuevamente divididas con la creación de dirigencias paralelas para respaldar la gestión de Luis Arce y al expresidente Evo Morales.

Chávez indicó que antes los dirigentes de los movimientos campesinos tenían autonomía de decisión y hacían prevalecer las reivindicaciones de sus bases. Ahora, pasa lo contrario, son absorbidos por la entrega de prebendas y cargos que deriva en que sólo velen por sus intereses.

“Antes había autonomía de decisión, hoy no hay autonomía de decisión propia o por mandato de su propia base porque terminan absorbidos por el tema de las pegas, prebendalismo o del favor político, piden la reelección del presidente y lo apoyan. Entonces, con todas esas cositas dañan su propia dignidad y no son merecedores de llamarse dirigentes”, puntualizó.

Los entrevistados coincidieron que el gobierno de Evo Morales comenzó a dividir a las organizaciones campesinas e incluso generó una persecución política contra aquellos exdirigentes que se oponían a sus planes de mandato; recordaron que ambos fueron víctimas y encarcelados injustamente.

Becerra y Chávez fueron procesados porque presuntamente se beneficiaron con recursos destinados a obras fantasmas del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), incluso Chávez tuvo que salir del país y residió en Brasil por un tiempo.

Del apoyo externo al estatal

Por otra parte, Chávez dijo que la Cidob contaba con su propia sede y recibía apoyo del gobierno de Dinamarca a través de programas y proyectos de saneamiento de los territorios indígenas. Además, una parte de esos recursos se destinaba la para formación y capacitación de los indígenas de ese sector con talleres políticos y de información sobre sus derechos.

“El caso que conozco muy de cerca es el de Dinamarca, ellos apoyaban mucho en el tema saneamiento de tierras en Bolivia a través del INRA. A través de su cooperación ayudaba a la Cidob con una parte descentralizada y que estaba la Unidad de Gestión Territorial Indígena CPTI y la Gestión de Territorio, también apoyaba a la formación de nuestros hermanos con talleres para que conozcan sus derechos”, explicó.

Entre tanto, Becerra dijo que el Conamaq alquilaba un espacio que era usado como sede sindical y después se les entregó un ambiente por parte del gobierno de Evo Morales. También indicó que recibían el apoyo de organismos no gubernamentales, sobre todo, en el ámbito de derechos humanos y formación de liderazgos.

“Sí, había instituciones no gubernamentales con programas de fortalecimiento; mediante eso, muchos líderes nos hemos podido formar y defender los derechos de nuestros hermanos. Actualmente, ya no hay esa formación de líderes, el señor Morales ha cortado todo eso y por eso no hay capacitación”, manifestó.