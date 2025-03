Expertos prevén que el incremento salarial ocasionará una mayor inflación

Ambos expertos plantearon alternativas sobre ese tema, Amestegui consideró que el incremento debería ser diferenciado, tomando en cuenta aquellos sectores que generaron más recursos para el país y aquellos que no obtuvieron buenos ingresos.

Ante los pedidos que hicieron algunos sectores de incrementar el salario minino nacional en al menos 20%, expertos prevén que si se dispone esa medida ocasionará una mayor inflación en los precios de los productos y servicios.

“Si suben los sueldos, no importa en qué cantidad, lo que va a ocurrir y lo que va a causar es que la inflación va a volver a subir, por tanto, se vuelve como un círculo vicioso”, afirmó el abogado laboralista Cristian Amestegui en entrevista con radio Fides.

Este viernes concluye el plazo para que las distintas federaciones de trabajadores afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) entreguen sus pliegos petitorios, donde deben establecer el porcentaje del incremento salarial. Posteriormente, la dirigencia de esa instancia evaluará y determinará un cálculo oficial.

Al respecto, el economista Gonzalo Chávez coincidió con esa afirmación y aseguró que, si se plantea un reajuste salarial por encima del 10% tomando en cuenta los parámetros de la inflación de 2024 que llegó al 9,97%, advirtió que será como “echar gasolina” al encarecimiento de los productos.

“Sin embargo, ahora con esa inflación tan disparada probablemente las negociaciones van a ser más difíciles entre los trabajadores y el Gobierno, porque si incrementas en un 10 por ciento los salarios, ten la seguridad que estás echando gasolina a la inflación y eso va a aumentar más la inflación”, señaló el experto en contacto con la ANF.

Chávez indicó que ese incremento significará costos a las empresas privadas y no tendrán recursos para cubrir ese aspecto. Entre tanto, en el caso del sector público, el Gobierno cumplirá con el aumento salarial con la emisión monetaria, provocando mayor inflación.

“Si incrementan los salarios va (a) significar costos para las empresas privadas y la pregunta es ¿Cómo van a financiar esos costos? Entonces, los privados van a tener enormes dificultades. En el sector público, como están raspando la olla y tienes un déficit público de más del 12 por ciento, la probabilidad (de) que incrementen el sueldo vía emisión monetaria es muy elevada, más plata en una economía parada y con menos importaciones significa más inflación, eso es como echar gasolina y se va disparar”, añadió.

Incumplimiento de la norma

Por otra parte, Amestegui dijo que se sigue incumpliendo el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque no se está tomando en cuenta al sector privado o a los empleadores para definir el reajuste salarial. Recordó que desde hace más de una década que el Gobierno y la COB asumen decisiones sin consultar al sector privado.

“Bolivia sigue incumpliendo el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo que claramente dice que el Ministerio de Trabajo de los países determinará los grupos de asalariados a los que debo aplicar el incremento salarial, previo acuerdo con las organizaciones de empleadores y de trabajadores o después de haber consultado exhaustivamente. El país se ha acostumbrado por 18 o 19 años a sacarlo unilateralmente, sin consultar a los empleadores”, manifestó.

Alternativas

Ambos expertos plantearon alternativas sobre ese tema, Amestegui consideró que el incremento debería ser diferenciado, tomando en cuenta aquellos sectores que generaron más recursos para el país y aquellos que no obtuvieron buenos ingresos.

“Por ejemplo, al sector gas y petróleo están mal, pero tal vez a las exportaciones le va bien, entonces cada sector es distinto, así serían las mesas técnicas, aunque la decisión te tome un medio año más”, propuso.

Entre tanto, Chávez consideró que los sindicatos del área hidrocarburífera y minera no deberían ser parte del incremento del salario porque no cumplieron con la productividad o no generaron más recursos para el Estado.

“En Bolivia no conectamos el salario con la productividad, es decir, es justo que se incremente el salario, pero a los que han cumplido y han aumentado la productividad. Por ejemplo, el sector hidrocarburífero, donde hace tres años tiene un crecimiento negativo ¿esos sindicatos merecen que se les aumente el salario?”, manifestó.