Falta de diésel: “De perderse la cosecha, no vamos a tener arroz este año”, advierte el sector arrocero

Fuente: Unitel

Desde el sector arrocero existe preocupación debido a que la cosecha del grano está en riesgo debido a un factor determinante: no hay diésel oportuno para encarar estas labores, lo que implica que puede no haber el suficiente arroz para la presente gestión y, por consiguiente, que no haya una regularización en los precios.

Así lo manifestó la investigadora y exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Ana Isabel Ortiz, al explicar que desde el año pasado se contempla una subida en los precios al consumidor final, tema que se puede paliar teniendo una cosecha oportuna.

“El sector está en emergencia, ya que no se está cumpliendo la provisión de diésel y se está poniendo en riesgo la cosecha de arroz, se está poniendo en riesgo nuevamente la seguridad alimentaria. Y, de perderse la cosecha, pues no vamos a tener arroz este año,”, señaló Ortiz en entrevista con UNITEL.

