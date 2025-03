Fiscalía admite denuncia de Mucarzel por acoso político y esta anuncia proceso por falsedad material

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucarzel, celebró la decisión del Ministerio Público y anunció que este lunes 10 revelará «información importante» sobre el mercado Mutualista





Hace un mes, Silvana Mucarzel, presidenta del Legislativo municipal cruceño y concejal de UCS, ingresó una denuncia penal por violencia y acoso político en contra del alcalde Jhonny Fernández, de su mismo partido.

Tres días después, la Fiscalía rechazó la denuncia de Mucarzel, cuando la fiscal de materia, Mabel Andrade, desestimó el caso al considerar que no existían elementos suficientes para procesarlo.

En esa oportunidad, Mucarzel expresó su rechazo a la decisión del Ministerio, solicitó el apoyo de Jessica Echeverría Bravo, nueva Fiscal de Materia Especializada en Delitos en Razón de Género, para que actúe en el marco de la ley y combata la violencia y corrupción en el ámbito municipal.

Luego de subsanar observaciones, finalmente la denuncia fue admitida por el Ministerio Público, y Mucarzel dijo que, con esto, se siente más amparada para hacer nuevas revelaciones sobre el caso del mercado Mutualista.

«Pedí que la Fiscalía investigue el acoso político, porque cuando hago alguna denuncia van y me patean las puertas y hacen show para que yo no pueda avanzar en mi rol fiscalizador, como concejal. Me he sentido perseguida y amedrentada, porque tengo información muy importante sobre el caso Mutualista, hay falsedad material que involucra a personas muy importantes en esta ilegalidad», apuntó.

Anotación

El viernes, Bernardo Montenegro, vocero jurídico de la Alcaldía, informó que el Ministerio Público pidió la anotación preventiva sobre las partidas «de dudosa procedencia» presentadas por Nelson Crapuzzi Zeballos.

Montenegro manifestó que “el Gobierno Municipal ha venido haciendo la defensa férrea de estos predios”, en respuesta al reclamo de algunos dirigentes gremiales, que acusaban al Municipio de no haber protegido esos terrenos, que son de propiedad de la Alcaldía.

Montenegro indicó que presentaron una «acción de falsedad», para demostrar que los documentos presentados por la familia Crapuzzi son falsos.

Asimismo, Otto Ritter, abogado de los gremiales del Mutualista, envió una carta al alcalde, remarcó al Municipio que en sus archivos deben existir las copias de minutas de transferencia, a partir de la matrícula presentada por Crapuzzi, ya que consta el pago de impuestos y emisión de planos de uso del suelo.

«Lo anteriormente expuesto demuestra sin lugar a dudas que los terrenos adquiridos por Crapuzzi, de los esposos Cuéllar, estaban ubicados en la UV 17, y que luego fueron urbanizados y transferidos a terceros; pero además, que toda esta prueba debe encontrarse en archivos del Municipio», dijo Ritter.

En esa línea, pidió al alcalde que ordene a Catastro y a la Dirección de Gestión Urbana, un relevamiento de toda la documentación sobre el derecho propietario de los inmuebles ubicados en la Unidad Vecinal 17, a objeto de demostrar que Miguel Crapuzzi Direnzo (padre de Nelson Crapuzzi Zeballos, transfirió los terrenos que había adquirido de los esposos Cuéllar, «y que su demanda es solo una avivada para pretender estafar y apropiarse de propiedad municipal por valor superior a los 100 millones de dólares».

Asimismo, Ritter solicitó que el alcalde pida a Derechos Reales un informe sobre todas las transferencias efectuadas por Miguel Crapuzzi Direnzo sobre los terrenos que adquirió de los esposos Cuéllar, y cuya compra fue registrada en Derechos Reales a fs. 673 vuelta, No 533 del Libro de Registro de la Propiedad de la Capital, año 1969.

Por último, exigió iniciar las acciones legales en contra de los ciudadanos Nelson Miguel Crapuzi Zeballos, Rodrigo Fernando Melgar Rivero (por amparo en la Sala constitucional Tercera), funcionarios municipales, «concejales municipales, como Juan Carlos Medrano, abogados y otros por los delitos de falsedad».