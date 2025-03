Ganaderos aseguran que el Gobierno busca revertir predios privados mientras deja abandonadas sus propias infraestructuras

Una comisión verificó el abandono del centro de confinamiento para ganado de El Tinto, donde el Estado debería tener ganado. La obra lleva nueve años de usarse a medias

Ernesto Estremadoiro Flores

Fuente: eldeber.com.bo

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz denunció que el Gobierno impulsa medidas para revertir predios privados mientras mantiene en estado de abandono la infraestructura pública destinada a la producción agropecuaria. La declaración fue realizada por el presidente del gremio, Wálter Ruiz, durante una visita al confinamiento de El Tinto, donde evidenció la falta de actividad productiva.

“Lo que podemos entender es que aquí no existe un confinamiento. Aquí lo que existe es una infraestructura que está como fantasma, seguramente está presupuestada, pero la razón de nuestra presencia era ver si aquí había granos a otro precio”, declaró Ruiz.

El líder ganadero también expresó su preocupación por normativas que, según él, buscan revertir predios de productores bajo argumentos como el uso ineficiente de la tierra, mientras el Estado no administra adecuadamente sus propias instalaciones.

“Vemos que hay normas que prevén revertirnos las propiedades por quema, que prevén multarnos por una serie de leyes que van en contra del sistema productivo y, sin embargo, encontramos esta infraestructura y esta inversión de los bolivianos totalmente abandonada”, sostuvo.

Ruiz enfatizó que la falta de actividad en el confinamiento de El Tinto es una prueba de la desatención gubernamental.

“No hay un grano en estas gavetas, no hay un animal comiendo. Hemos visto que el movimiento en nueve años ha sido de solo mil animales, mientras que en Santa Cruz se faenan 2.000 diariamente. Quiere decir que aquí en nueve años no se ha podido alimentar ni medio día a Santa Cruz”, afirmó.

Asimismo, reiteró que los productores enfrentan dificultades económicas debido al encarecimiento de insumos y a regulaciones restrictivas, mientras el Gobierno no actúa contra problemas como el contrabando.

«El precio de la carne no lo fija el ganadero. No fija el tipo de cambio, no fija la falta de diésel. Los fija el contrabando, donde no vemos un Estado sentenciando a una persona que hace contrabando», concluyó.

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz ha insistido en la necesidad de que el Gobierno garantice condiciones adecuadas para la producción en lugar de aplicar medidas que afectan al sector privado, mientras descuida sus propias inversiones.

No hay abandono dice el Gobierno

El gerente de la estatal Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), Ramiro Villarpando, negó que el centro de confinamiento El Tinto, en el municipio de Pailón, esté abandonado y afirmó que está activo con tres actividades productivas.

“Por un lado se tiene el centro de confinamiento con los potreros para confinar, por el otro tenemos los laboratorios en los cuales se realiza el manejo de embriones y finalmente, debido a que el predio tiene más de 1.000 hectáreas de las cuales más de 500 están habilitadas, tenemos producción de soya”, informó Villapardo en conferencia de prensa.

El funcionario estatal hizo énfasis en que por normas sanitarias internacionales este predio no puede funcionar al mismo tiempo como centro de confinamiento y mejoramiento.

“No puede ser ambos porque podría haber contaminación cruzada si es que se desarrollan actividades de confinamiento y extracción de pajuelas para el mejoramiento genético”, acotó.