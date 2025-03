García Linera sugiere “agarrar del cuello” a los exportadores y decirles: “Me das tus dólares o te quito tu empresa”

Desde Argentina el exvicepresidente boliviano dijo que hay que “animarse” a las medidas “audaces”, reiteró que lo hicieron cuando entraron como gobierno junto a Evo Morales, cuando dijeron “empresa del petróleo venga para mí, minera venga para mí, banca venga para mí, listo; ¿Qué nos van a hacer? juicios o nos van a llevar a Guantánamo, no importa”.

García Linera en una conferencia en Argentina. Foto: captura

Fuente: ANF / La Paz

El exvicepresidente Álvaro García Linera (2006-2019) sugirió al Gobierno en medio de una crisis económica “agarrar del cuello” a los empresarios que tienen el 70% de las exportaciones y amenazarlos con quitarles sus empresas si no entregan sus dólares al Estado

El exmandatario participó este lunes de una conferencia en Argentina con el tema “Qué es el Estado. Lo ideal y lo material de la política”, evento en el que habló ampliamente sobre los “progresismos de izquierda” en América Latina, que en su criterio viven una “parálisis” y un “silencio”.

Asimismo, se refirió a la situación que vive Bolivia y dijo que el análisis es aplicable a cualquier otro país porque viven similares circunstancias. Mencionó la crisis económica, la escasez de combustibles, la falta de divisas norteamericanas y en definitiva la “angustia” que vive la población.

Según García Linera los progresismos no están sabiendo ni pudiendo dar alternativas a estos problemas. Dijo que en Bolivia el Estado en el pasado tenía el 50% de las exportaciones, además tenía el monopolio de los dólares, “nunca faltaba”, “podíamos regular el precio y estabilizarlo, pero si ahora produces el 25% de las exportaciones ya no puedes controlar, ya no tienes dólares”, precisó.

¿Quiénes tienen los dólares? preguntó: “los privados. Entonces, agarro del cuello a los privados y les digo dame tus dólares”. En su criterio, siempre hay una opción y alternativa para hacer frente a esta situación económica, porque “el ajuste no es la única salida”, sin embargo, el progresismo ha quedado “entrampado en el ajuste”, sostuvo.

Justificó que por este tipo de propuestas “radicales” “tienes que pelearte con alguien, tienes que decir ‘me peleo con el 95% de la población o con el 5% de la población’”. Según dijo, en el país son 25 privados que exportan el 70%, es decir 25 empresas generan el 70% de las divisas que dejan el 90% de los dólares fuera del país en paraísos fiscales.

En esa línea, insistió, “Qué haces como gobierno, ‘lo agarro del cuello y le dices o me das tus dólares o te quito tu empresa’. Lo hicimos nosotros en 2006”. Argumentó que en tiempo de crisis tienes que ajustar a alguien, “optas por ajustar al 95% o al 5% de los exportadores. ‘Yo les agarro del cuello al 5% de los exportadores’”.

“Tienes que reinventar tu progresismo y tus medidas incluso a riesgo de crearte enemigos, pero que sean unos cuantos, pero que no sean todos. Tienes que tener adversarios”, añadió en su análisis, ante un auditorio que celebró con aplausos su posición.

Dijo que hay que “animarse” a las medidas “audaces”, reiteró que lo hicieron cuando entraron como gobierno junto a Evo Morales, cuando dijeron “empresa del petróleo venga para mí, minera venga para mí, banca venga para mí, listo; ¿Qué nos van a hacer? juicios o nos van a llevar a Guantánamo, no importa”.

Sostuvo que si los progresistas “abdican” darán paso para que retorne el ajuste de la derecha. “El 2005 nos tocó a nosotros, teníamos empresa de Telecomunicaciones de italianos, empresa de energía eléctrica de norteamericanos, empresa de petróleo de brasileños, españoles y franceses. Teníamos norteamericanos, franceses, canadienses, italianos juntos, ellos eran propietarios del 40% de la riqueza del país. Con influencias poderosas, lobbies, chantajes (…)”.

Asimismo, comento que América Latina vive un momento de “declive” después de una “oleada exitosa de transformaciones sociales”, en un ciclo en el que 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza; en Bolivia precisó que el 30% salió de la pobreza, aunque no se volvió una sociedad igualitaria.

“Y de esos 30% un 60% que se convierte en sectores de ingresos medios que modifican sus expectativas, sus formas de organización, entonces la interpelación después de 10 años ya no tiene el mismo efecto por el éxito de tu obra. Uno tiende a convertirse en prisionero de su propia obra”, dijo.

“El problema del progresismo actual en esta etapa de transición no está sabiendo formular un proyecto alternativo de reformas que capte las expectativas, las esperanzas de gran pate de la sociedad. Las derechas están regresando al continente ante una parálisis y silencio de los progresismos”.

García Linera dice que no se puede mantener lo que se hacía antes, porque ya no funciona “porque tus campos han entrado en declive, comienza a faltar dólares, empieza a haber filas, suben los precios, la gente se enoja” y que en respuesta la derecha dice que la solución es cerrar el Estado, botar a la gente, liberalizar las importaciones, entre otros temas.

Manifestó que en ese contexto, la respuesta del gobierno de Luis Arce es el “silencio”. “¿Qué decimos de nuestro lado? silencio, silencio. Ante una crisis temporal, transitoria de tu modelo de gestión económica, en vez de decir aquí hay otra salida, se insiste en lo que hicimos. Hay otra manera de resolver, por supuesto. Había otra manera de resolver aquí la inflación, por supuesto, había otra manera de resolver la falta de dólares, por supuesto, siempre hay otra manera. El ajuste no es la única manera”, reiteró.

El Gobierno central ha responsabilizado de la actual situación a la falta de exploraciones en el periodo de gobierno de Evo Morales , es decir, del que también formó parte García Linera, aunque también el actual presidente del Estado, Luis Arce. Los analistas y expertos en temas económicos e hidrocarburíferos alertaron desde 2014 que la política energética estaba quedando rezagada ante la falta de exploraciones de nuevos pozos para reemplazar los que se estaban acabando. En ese tiempo, el gobierno rechazó esas advertencias.