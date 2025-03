Gobierno apela a organizaciones sociales y municipios para presionar a la Asamblea por créditos

Fuente: erbol.com.bo

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que el gobierno ha decidido socializar con organizaciones sociales y municipios el bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instándolos a ejercer presión sobre los diputados y senadores para que aprueben créditos por un total de 1.667 millones de dólares, de los cuales 438.5 millones están destinados a proyectos carreteros y obras públicas.

Montaño explicó que la falta de estos créditos podría desacelerar la economía, reducir la circulación de dinero en el país y postergar varios proyectos debido a la falta de financiamiento.

Detalló que en la Asamblea se encuentra el proyecto de ley para un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi por 176 millones de dólares. También mencionó el proyecto de resiliencia climática por 118.5 millones de dólares y el puente Guanay.

Además, destacó el proyecto de construcción del puente de Chimoré en el Trópico de Cochabamba, que incluye todos los accesos, y la carretera Monteagudo-El Salto, en el Chaco Chuquisaqueño, que ha sido rechazada previamente, pero ha sido reincorporada en el proyecto de ley.

También están pendientes de aprobación el contrato de préstamo BIB II por más de 52 millones de dólares, que beneficiará a todo el país, y el programa de ampliación del teleférico Línea Café por 62 millones de dólares, que incluirá la instalación de paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica.

El ministro mencionó el proyecto del Parque Lineal Metropolitano de La Paz, que unirá un parque entre la ciudad de El Alto y la hoyada de La Paz, con una inversión de 30 millones de dólares, ya aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este parque, que tendrá 18.5 kilómetros de longitud, será uno de los más grandes del mundo.

Cuando los diputados preguntan: «¿Y dónde están los dólares?», Montaño respondió que los recursos están bloqueados, acusando a algunos legisladores de intentar frenar estos proyectos para evitar que se materialicen. «Aquí no se hagan al del otro viernes. Ustedes tienen la intención de bloquearnos, de ahogarnos para que estos recursos económicos no salgan y no podamos sentir el dinamismo que se genera al construir obras», dijo.

Asimismo, destacó que esta semana se licitó el proyecto Uyuni-Hito 60 para exportar litio, y se adjudicó la ampliación de la Terminal de Pasajeros de Uyuni por más de 54 millones de bolivianos.

Montaño concluyó señalando que el gobierno ha cumplido con su parte, y ahora corresponde a los municipios y organizaciones sociales tomar acción. «Yo no me voy a llevar la terminal de pasajeros de Uyuni, ni la pista, ni la carretera, ni los puentes. Nadie se lo va a llevar, todo eso quedará para el beneficio del municipio, del departamento y de toda Bolivia», afirmó.