Google libera los Gems de Gemini: cómo crear tus propios asistentes personalizados de forma gratuita

Cuando OpenAI lanzó los GPTs personalizados dentro de ChatGPT, abrió la puerta a una nueva manera de interactuar con la inteligencia artificial: versiones adaptadas para tareas concretas. Desde entonces, muchos hemos fantaseado con tener un ayudante virtual que entienda nuestras necesidades específicas: uno que corrija nuestros textos, otro que nos ayude a programar, o incluso uno que nos guíe en el estudio de un nuevo idioma. Sin embargo, había una barrera: solo los usuarios de pago podían crearlos.

Google, con su plataforma Gemini, ha decidido seguir otro camino. A partir de ahora, cualquier persona puede crear sus propios Gems, sin necesidad de pagar por el plan premium. Y eso, en mi opinión, cambia mucho las reglas del juego.

¿Qué son los Gems de Google Gemini?

Imagina que tienes una caja de herramientas con todo lo que necesitas, pero cada vez que la abres, debes buscar entre cientos de objetos para encontrar el destornillador adecuado. Eso es usar un modelo de IA generalista. Ahora imagina que tienes varias cajas pequeñas, cada una con una herramienta específica lista para usar. Eso son los Gems: asistentes personalizados creados para resolver tareas concretas.

Los Gems de Google Gemini funcionan de manera muy similar a los GPTs de OpenAI. Son configuraciones que el usuario puede diseñar, entrenar y adaptar para que respondan a una necesidad específica. Desde wwwhatsnew.com, creemos que este tipo de personalización es uno de los caminos más interesantes que ha tomado la IA últimamente. Permite a los usuarios no solo consumir tecnología, sino también moldearla a su medida.

Una función antes exclusiva, ahora abierta a todos

Hasta hace poco, la posibilidad de crear y usar Gems estaba limitada al plan Gemini Advanced, que cuesta 21,99 euros al mes. Pero eso ha cambiado. Google ha decidido liberar esta función para todos los usuarios, haciendo posible no solo utilizarlos, sino también crearlos desde cero.

Es un movimiento inteligente y muy alineado con la tendencia hacia la democratización del acceso a herramientas de IA. ¿Por qué debería estar restringido algo tan útil a quienes pueden permitirse una suscripción mensual? Google parece haber escuchado esa crítica, y ha tomado cartas en el asunto.

¿Dónde se crean los Gems?

Aunque los Gems pueden usarse desde el móvil, la creación de estos asistentes solo está habilitada desde la versión web (al menos por ahora). Crear uno es bastante sencillo: solo hay que ir al gestor de Gems, escribir el propósito del asistente y detallar cómo debe comportarse.

Por ejemplo, si quieres un Gem que revise textos en inglés, puedes escribir algo como:

“Eres un revisor de textos en inglés. Ayudas a las personas a detectar y corregir errores, explicando en español qué está mal y sugiriendo mejoras. Sé paciente y usa un tono amable”.

Y listo. Ya tienes un asistente listo para ayudarte en esa tarea específica.

Ejemplos prácticos y casos de uso

Para ilustrarlo, pensemos en alguien que está aprendiendo inglés. Escribe “I are not feeling much well” y se lo envía al Gem. Este no solo le dice que la frase es incorrecta, sino que explica por qué y sugiere una corrección como “I’m not feeling very well”. Esta interacción no solo corrige, también educa.

Los usos son tan variados como se te ocurran: desde planificación de viajes hasta resúmenes de reuniones, pasando por la generación de ideas creativas, revisión de código o incluso orientación profesional. Google ofrece algunos Gems prediseñados como punto de partida en cinco áreas clave:

Brainstorming

Orientación profesional

Programación

Aprendizaje

Revisión de escritura

Pero la verdadera magia está en crear el tuyo, adaptado a ti.

¿Qué modelos de IA se usan en los Gems?

Aquí entra un aspecto técnico pero importante: el modelo de IA que usa el Gem. En la versión gratuita, puedes usar Gemini Flash 2.0 y su variante experimental, Gemini Flash 2.0 Flash Thinking. Si bien son modelos ligeros, funcionan con bastante rapidez y son adecuados para tareas comunes.

Los usuarios premium, por otro lado, tienen acceso a modelos más potentes, como el Gemini 1.5, que ofrecen un rendimiento superior en tareas complejas. Pero para la mayoría de los usos cotidianos, los modelos gratuitos serán más que suficientes.

Límites actuales: aún no se pueden subir documentos

Una de las grandes ausencias en esta función, al menos por ahora, es la posibilidad de subir documentos. En inglés, parece que esta opción ya está disponible, pero en la versión en español todavía no lo está.

Y eso limita bastante su potencial. Subir un PDF, una hoja de cálculo o un archivo largo para que un Gem lo analice o resuma sería una función extremadamente útil para estudiantes, periodistas, analistas o cualquier persona que trabaje con información compleja. Esperamos que Google lo habilite pronto para todos los idiomas.

Consejos para crear Gems eficaces

Crear un Gem útil no es cuestión de azar. Aquí van algunos consejos para que tu asistente personalizado cumpla con tus expectativas:

Define bien el rol : Cuanto más clara sea la descripción de su función, mejor. Evita ambigüedades.

Establece el tono y estilo : ¿Debe responder como un profesor, como un amigo, como un profesional técnico?

Indica el idioma de las respuestas : Aunque el modelo entienda varios idiomas, es mejor ser explícito.

Prueba y ajusta : No siempre saldrá perfecto a la primera. Usa tus prompts, prueba respuestas y ajusta las instrucciones.

Piensa en tus necesidades reales: No crees Gems solo por curiosidad. Piensa qué tareas haces repetidamente y cómo podrías automatizarlas.

Desde wwwhatsnew.com, hemos probado esta función y nos ha sorprendido gratamente lo intuitivo que es el proceso de creación. La posibilidad de adaptar un asistente exactamente a lo que necesitas es un salto importante en el uso cotidiano de la inteligencia artificial.

Una competencia directa para los GPTs de OpenAI

No se puede negar que OpenAI marcó el camino, pero Google ha sabido leer bien el contexto y hacer un movimiento que beneficia directamente a los usuarios. Al eliminar la barrera del pago, está posicionando a Gemini como una alternativa seria a ChatGPT.

Eso sí, todavía hay margen de mejora, especialmente en el soporte de documentos y en el acceso a modelos más potentes. Pero en términos de accesibilidad y personalización, los Gems ya son una herramienta valiosa que cualquiera puede aprovechar.

Si eres una persona curiosa, creativa o simplemente buscas soluciones más eficientes para tu día a día, te animo a probar los Gems. Crear tu propio asistente nunca había sido tan fácil.