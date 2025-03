Implicados en caso Aldunate niegan participación; esposa exige justicia y dice que su hija se salvó de milagro

Los tres implicados en el asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate defendieron su inocencia durante la audiencia cautelar, mientras que la esposa de la víctima exigió justicia y señaló que su hija se salvó de milagro.

Los sujetos encapuchados interceptan al capitán Aldunate. Foto: Captura

Fuente: ANF

La Paz, 1 de marzo de 2025 (ANF). – Los tres implicados en el asesinato del capitán de policía José Carlos Aldunate defendieron su inocencia durante la audiencia cautelar, mientras que la esposa de la víctima exigió justicia y señaló que su hija se salvó de milagro.

“Yo desconozco de todo lo que ha pasado, si estuviéramos implicados nosotros hubiéramos huido, pero no lo hicimos. Nosotros no teníamos conocimiento de lo que pasó con ese vehículo”, afirmó Silvana, una de las sindicadas del crimen.

Vestida de negro, la esposa del policía rompió el silencio en la audiencia cautelar y exigió justicia, así como sancionar a los responsables del asesinato de su esposo. Además, indicó que su hija se salvó de milagro y quedó afectada porque presenció el momento de la intervención.

“¿Ustedes saben cómo está mi hija, que ha presenciado esa escena tan fea? Mi hija de milagro se ha salvado, gracias a Dios se ha salvado y porque su padre le ha protegido. Señora juez, lo único que pido es justicia. No es posible que a estas personas no les importe la vida de una persona inocente, porque mi marido era un gran profesional, un buen esposo y un excelente padre», manifestó la mujer.

El Juzgado 13 de instrucción penal de Santa Cruz determinó la detención preventiva de los tres implicados por seis meses en la cárcel de Palmasola, fueron imputados por asesinatos y asesinato en grado de complicidad.

Las versiones

En la audiencia, Cristian R.D., hermano de uno de los sicarios, afirmó que no lo ve desde el 7 de febrero y aseguró que no tiene ningún vínculo con ese hecho. Sin embargo, la Fiscalía señaló que era el encargado de pasar información a los presuntos autores sobre las actividades que realizaba el uniformado.

“Yo no lo he visto a mi hermano desde el 7 de febrero, o sea, no sabemos nada. Ahí están las cámaras y las tiene la Policía, esas cámaras. El Ministerio Público no ha podido corroborar en nada que yo haya participado en ese hecho, los mismos policías han registrado, de todas esas cosas que se ven, nosotros no sabemos nada”, indicó durante la audiencia.

Entre tanto, Silvana, pareja del hermano de uno de los sicarios, explicó que los sujetos alquilaron la casa de su suegra y admitió ser propietaria del carro donde fugaron. Dijo que a mediados de febrero le ofrecieron comprar el vehículo y aceptó, pero no tenía conocimiento sobre a qué se dedicaban o qué uso le iban a dar al motorizado.

“Ellos agarraron (alquilaron) lo que es mi casa, que es la casa de mi suegra. Ellos pidieron que les pasemos el auto, estaban en busca de un auto y nosotros lo compramos. Ellos nos dicen ‘si nos lo pasan’ y nosotros dijimos bueno porque así ganamos algo, a ellos se lo hemos pasado más o menos en febrero”, detalló.

Entre tanto, la otra sindicada también afirmó que su única culpa fue ser madre de Ericka Pérez, una de las fugitivas a quien acusaron de entregar un alquiler. Dijo que le encargó a sus dos hijos y se fue, al momento de huir le dejó un monto de dinero.

“Yo no sé por qué estoy aquí, me culpan por ser madre de una de las prófugas. Ella me dice que le habían inculpado de algo, ella sale y me dice: ‘se lo encargo a mis niños’. Tiene un niñito de tres años y otro de siete años (…) la incluyeron en algo y fue lo único que me dijo, que era del alquiler de una casa. Me dice mamá no sé que va a pasar conmigo y me da el dinero, pero me dice que va a volver”, declaró.

El 19 de febrero, el capitán fue acribillado cuando salió de su domicilio por dos sujetos encapuchados que, posteriormente, fugaron en un vehículo marca Suzuki de color plata. Inicialmente se conoció que escaparon a Brasil en una avioneta, pero esa versión fue descartada por la fuerza antidroga.

