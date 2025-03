Interceptan un camión cisterna con 20 mil litros de diésel en Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que el conductor de este camión no presentó la documentación del traslado del carburante.

Fuente: Unitel

El pasado jueves 13 de marzo se interceptó un camión cisterna con 20 mil litros de diésel cerca a la localidad de Pedro Lorenzo, en Santa Cruz, que no contaba con las autorizaciones correspondientes, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Se le pidió al conductor José C. C., que pueda mostrar la hoja de ruta o el comprobante y la documentación con las cuales estaba autorizado para transportar esta sustancia controlada, él dijo que no tenía la información y respaldo, fue encontrado en flagrancia”, dijo el ministro de Gobierno.

Según el informe, el camión cisterna fue interceptado en la localidad de Pedro Lorenzo, en Santa Cruz, y estaba siendo llevado hasta Boyuibe. Se presume que era para entregarlo a organizaciones criminales o para el contrabando hacia Paraguay o Argentina.