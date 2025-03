Jorge Richter: “El ofrecimiento de comprar combustible no es real y tiene un sinfín de obstáculos”

Según el exvocero presidencial, si en 10 días no se cuenta con el combustible, no lo podrá aguantar el país.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

Luego de realizar un análisis sobre el anuncio realizado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se ofrece la compra directa de combustible a precios internacionales, el exvocero de la presidencia, Jorge Richter, aseguró que este ofrecimiento no es real y lo que se debería hacer es buscar la liberación plena de la compra de combustible.

“Hoy dijeron que se está liberalizando la compra de combustible, pero esto no es real: La primera es que YPFB tiene su empresa de Botrading S.A. en Paraguay y a través de esto se realizarán las compras privadas a precio internacional ¿Quién controlará el mercado de combustible? Es YPFB a través de Botrading S.A. ¿Quién controlará el precio que se dará finalmente a los sectores empresariales? es Botrading S.A.”, explicó el exvocero Presidencial.

Según el analista, el Gobierno asegura que los sectores empresariales pueden traer el combustible de manera individual, cada da uno para sus necesidades, sin embargo, eso no lo permite por que existen un sinfín de obstáculos.

“Lo que se debe hacer es buscar la liberalización plena de la compra de combustible, pero ya no existe el tiempo, porque el tiempo está acabando y para que esto pueda ocurrir hay que empezar a reformar la Constitución Política del Estado y el Gobierno no tiene la credibilidad”, afirmó Richter.

Si bien, el exvocero aseguró que ya no existe el tiempo para quitar la subvención del combustible de manera gradual, señaló que la intensión del Gobierno, es poder conseguir a través de Botrading S.A., pueda obtener las divisas para solucionar el tema de los combustibles, no obstante, el analista indicó que, si bien pareciera que el tema diésel estaría solucionado, no ocurre lo mismo con la gasolina.

“Botrading S.A., no podrá traer gasolina porque la compra es a través del menudeo, pero el empresario no compra gasolina, entonces no está resuelto el tema de la gasolina.

En este sentido, Richter aseguró que el país no aguantaría más de 10 días sin combustible.

“Si en 10 días Bolivia no tiene abastecimiento de combustible, este escenario de hoy no lo podrán sostener el presidente Arce en su gestión de Gobierno, porque si hay algo que genera indignación colectiva, que es lo que se necesita para que un Gobierno no pueda sostener su mandato y la falta de combustible es lo que genera indignación colectiva”, manifestó el exvocero.