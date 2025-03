Juicio por la muerte de Maradona: el Tribunal resolvió apartar a uno de los abogados defensores

Argentina. Se trata del abogado Rodolfo Baqué, que representa al enfermero Almirón. La decisión fue tomada en la segunda audiencia tras un pedido formulado el martes

Los jueces que componen el tribunal en el juicio de Maradona

Al comienzo de la segunda jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que arrancó este jueves pasadas las 11 de la mañana, los jueces del Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro resolvieron apartar al abogado Rodolfo Baqué -representante del enfermero Almirón- tras considerar que su participación podría comprometer la imparcialidad del proceso.

La decisión fue tomada a partir de un pedido formulado durante la primera audiencia, cuando el abogado de Carlos Díaz, el psicólogo imputado en la causa, cuestionó que Baqué representara tanto a Almirón en este juicio, como a la enfermera Dahiana Madrid en el juicio por jurados que se va a realizar más adelante.

En este sentido, mencionó que antes de tomar la defensa de quien es juzgado en este proceso, el abogado había afirmado que “todos mataron a Maradona menos la enfermera Madrid”.

“Por momentos parece que forma parte de la defensa y por momentos de la querella”, había denunciado el abogado del psicólogo, Diego Olmedo.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, dieron lugar al pedido de apartamiento y aseveraron: “El abogado Rodolfo Baqué afirmó que a Maradona lo mataron y que no fue Madrid en una causa donde existen 7 personas imputadas”.

Jana, Dalma y Gianina Maradona, las hijas de Maradona

Los otros imputados por “homicidio simple con dolo eventual” son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón -representado hasta ahora por Baqué- y su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Edith Forlini.

Además, de la situación del abogado, el Tribunal también dio a conocer la resolución de las otras tres cuestiones preliminares planteadas sobre el final de la primera jornada.

Entre ellas, definió que, desde ahora, el juicio se realizará solo martes y jueves, esperando que el proceso termine antes de la feria de invierno.

También rechazó el pedido de Baqué de excluir como prueba la foto del cuerpo de Maradona expuesta el martes por el fiscal Patricio Ferrari y tampoco dio lugar a la solicitud de la Fiscalía y las querellas, que habían la nulidad de una pericia médica ordenada por la defensa y realizada por un médico pediatra en la instrucción suplementaria, que contradice lo que informó la Junta Médica.

El pedido de apartamiento a Baqué

El pasado martes, el juicio inició con los alegatos de lineamientos y los planteos de las defensas. Sin embargo, el debate se estancó cuando la acusación y tres defensores solicitaron que el letrado Baqué sea apartado del proceso.

En aquel entonces, el tribunal decidió no tomar una resolución inmediata sobre dicho pedido y por eso, se estima que la postura se determinará durante la audiencia de este jueves.

La controversia surgió tras los alegatos iniciales, cuando Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, tomó la palabra para cuestionar la actuación de Baqué. Olmedo señaló que, en ocasiones, el abogado parecía actuar como defensor y, en otras, como parte de la querella. Aunque el comentario no generó una reacción inmediata, marcó el inicio de un debate que se intensificaría más tarde.

Se tratará la continuidad del abogado Rodolfo Baqué (RS Fotos)

Durante el receso, Baqué se acercó a Olmedo para felicitarlo por su intervención, asegurándole: “No te ganaste un enemigo, sino un amigo”. Ambos intercambiaron risas y un abrazo, lo que parecía indicar que el asunto no pasaría a mayores. Sin embargo, al reanudarse la audiencia, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona en la querella, retomó el tema y calificó la situación como grave, exigiendo que se debatiera formalmente.

La principal preocupación radicaba en el doble rol de Baqué como abogado de dos imputados en procesos relacionados, pero separados. Mientras representa a Ricardo Almirón en el juicio actual, también defiende a Dahiana Madrid, quien enfrentará un juicio por jurados una vez que concluya este proceso.

Luque en el banquillo de los acusados (Fotos: Maximiliano Luna)

Este hecho ha llevado a la fiscalía, la querella y a algunos defensores a plantear que su participación podría comprometer la imparcialidad del juicio. Por tal motivo, hoy el tribunal deberá analizar si la actuación de Baqué podría influir en el desarrollo del caso o generar un perjuicio para alguna de las partes.

El comienzo del juicio

El juicio por la muerte de Maradona tiene en el banquillo de los acusados a siete profesionales de la salud, quienes enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”. La acusación sostiene que los imputados habrían actuado con negligencia, dejando a su suerte la salud del astro argentino, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

El fiscal Patricio Ferrari mostró cómo se encontraba Maradona al momento de su muerte

A partir de la imputación, la hipótesis radica en que los acusados habrían previsto la posibilidad de un desenlace fatal y, aun así, no habrían actuado para impedirlo. La fiscalía y la querella sostienen que hubo una cadena de negligencias y omisiones que derivaron en la muerte del exfutbolista, quien se encontraba bajo tratamiento médico domiciliario tras una cirugía por un hematoma subdural.

Según las investigaciones, el estado de salud del exjugador requería cuidados intensivos que no habrían sido proporcionados de manera adecuada. La querella argumenta que los profesionales imputados no solo no garantizaron un entorno seguro para su recuperación, sino que también habrían tomado decisiones que agravaron su condición.