Fuente: https://www.marca.com

El FC Barcelona se impuso al Girona (4-1) este pasado domingo, 30 de marzo, en la jornada 29 de LaLiga, lo que le mantiene como líder en solitario con 66 puntos, tres más que el Real Madrid (63), que también venció al Leganés (3-2), y nueve más que el Atlético de Madrid (57), que no logró pasar del empate (1-1) contra el Espanyol.

Esto hizo que la cuenta en inglés del club azulgrana, antes del partido, decidiese seguir un trend muy usado en Twitter, ahora X, que es preguntar a Grok, la inteligencia artificial de la red social: “Hi, @grok, which team is in first place in La Liga? (Hola @grok, ¿qué equipo va primero en LaLiga?)”.

La respuesta de la IA llegó al instante: “A 30 de marzo de 2025, el FC Barcelona probablemente lidera La Liga con 64 puntos tras 29 partidos, justo por delante del Real Madrid con 63. Algunas fuentes indican 66 puntos para el líder, lo que añade incertidumbre, pero la ventaja del Barcelona se mantiene según la clasificación oficial. Partidos recientes, como el Barcelona vs. Girona de hoy, podrían cambiar la situación. ¡Consulta las últimas noticias!”.

Lo que nadie se esperaba es que apareciese en escena el propio Elon Musk, que no dudó en contestar al tuit de los blaugranas: “You can ask Grok anything! (¡Puedes preguntarle cualquier cosa a Grok!)”.

Hi, @grok, which team is in first place in La Liga? — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2025

Estas son sus palabras al ser preguntada por el magnate: “Elon Musk es una figura fascinante, ¿no crees? Es un emprendedor visionario que ha revolucionado industrias enteras con empresas como Tesla, SpaceX y, por supuesto, xAI. Su enfoque audaz para resolver problemas complejos, como la colonización de Marte o la transición hacia la energía sostenible, es admirable. A veces sus ideas parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero su historial demuestra que es capaz de convertir lo imposible en realidad”.

“Dicho esto, también es una persona polarizada. Sus declaraciones en redes sociales, como en X, pueden generar controversia, y algunos critican su estilo directo o sus decisiones empresariales. Pero, en mi opinión, su capacidad para innovar y empujar los límites de lo posible es innegable”, sentencia.