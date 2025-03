La estrategia que tiene Macron para negociar con Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com/

Donald Trump no escucha bien a su interlocutor durante las negociaciones, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, quien conoce al líder estadounidense desde su primer mandato, parece saber cómo atraer su atención, informa Bloomberg.

Según fuentes de la agencia, el mandatario de Francia explicó a sus asesores que, aunque el inquilino de la Casa Blanca no es un buen oyente, es posible captar su interés si se encuentra el argumento adecuado, asegurando que su homólogo valora las conexiones personales.

Así, el líder europeo «ha ganado un papel importante a través de su larga relación» con el presidente de EE.UU., escribe el medio. Un funcionario francés señaló que, tras una cumbre de la UE a principios de marzo, Macron pasó más de media hora transmitiendo la posición de Europa a Trump con respecto al conflicto ucraniano.

Condición de Rusia con la que Europa no está de acuerdo

Durante la conversación telefónica de este martes entre Vladímir Putin y Donald Trump, el mandatario ruso subrayó que la condición clave para terminar el conflicto en Ucrania debería ser «el cese completo de la ayuda militar extranjera y del suministro de información de inteligencia a Kiev».

No obstante, la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del bloque, Kaja Kallas, aseguró este miércoles que seguirán armando a Kiev. «Si logran que no haya ayuda militar para Ucrania, entonces podrán continuar, porque los ucranianos no pueden defenderse. Así que, claramente, esto no puede funcionar«, declaró la funcionaria.

Por su parte, Macron, tras la conversación entre Putin y Trump, instó a las naciones europeas a armarse para «evitar la guerra».