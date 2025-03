La ignorancia en el poder

En la sociedad surgida con la tercera revolución industrial, los programas de gobierno y los discursos ideológicos no sirven para conseguir votos. Algunos de los líderes actuales no respetan las instituciones, que ignoran y consideran obsoletas. Sin embargo, para que un proyecto político tenga consistencia es necesario que sus dirigentes tengan formación política y académica. Y una visión amplia de los problemas del mundo.

Esta semana vimos el enfrentamiento de un conductor de un reality show (Donald Trump) con alguien que supo ser un gran humorista de la televisión y se ha curtido en la lucha por la independencia de su patria (Volodimir Zelenski). Rusia, EE.UU. y la difícil transición a la sociedad del espectáculo.

La nueva era política que se ha impuesto en el mundo es totalmente distinta a la que vivíamos hace veinte años. En muchos casos ganan las elecciones presidenciales los candidatos más estrafalarios, los que menos se parecen a los líderes tradicionales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A veces esa falta de conexión con la lógica formal pasa de lo comunicacional a lo de fondo. No solo se comunican usando mecanismos modernos, sino que algunos de estos líderes no respetan instituciones que ignoran y a las que consideran obsoletas. Cuando pierden las elecciones, no vacilan en patrocinar un golpe de Estado, rompiendo la democracia y la Constitución, como hicieron Trump en 2020 o Bolsonaro en 2023. No es un problema ideológico de adherir a la izquierda o la derecha, sino de cultura política y desconocimiento de la historia. La falta de respeto por las instituciones llevó también a Pedro Castillo a intentar un golpe de Estado bizarro en Perú.

La verdad es que en la sociedad surgida con la tercera revolución industrial los programas de gobierno y los discursos ideológicos no sirven para conseguir votos. La política se ha convertido en un espectáculo en el que importan más los memes y los shows de televisión que las exposiciones académicas. Esto permite ganar elecciones y tener una adecuada comunicación de gobierno, como se demostró en los 16 años de administración del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, que empezaron en 2007, y los dos primeros años de la presidencia de Mauricio Macri, cuando logró un triunfo importante en las elecciones intermedias, antes de que se derrumbara la lira turca.

Esto no les gusta a los autoritarios