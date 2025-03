La salida a la crisis

Estamos viviendo en nuestro país, una crisis terminal de un modelo de Estado llamado «plurinacional» que quiso imponer una uniformización cultural en un país diverso, un desprecio hacia las regiones, un menosprecio al empresario como generador de riqueza una crisis energética producto de una mentalidad extraccionista y rentista que por el despilfarro, la corrupción, la ineficiencia, el robo descarado, y la ausencia de valores éticos en el ejercicio de la vida pública nos está haciendo vivir momentos de crispación social, que pueden tener desemboques inesperados en una etapa electoral donde nadie en Bolivia queda indiferente, todos tomamos partido por algo o por alguien y eso nos limita nuestra capacidad de razonamiento lógico para seguir adelante.

¿Los países se mueren? No, pero tienen la capacidad de experimentar cambios profundos en su estructura social, en el último cuarto del siglo XX, se han desintegrado países como la URSS, Checoslovaquia, Yugoslavia, y han dado lugar al nacimiento de varios países en la Europa del Este, esto nos enseña que los estados son cambiantes, que se deben adaptar a las nuevas realidades del mundo y que están sujetos a la presión que ejercen las fuerzas sociales, la historia y la economía.

Los estados fallidos en América Latina que han insistido tercamente en un sistema fracasado en el mundo entero, caracterizado por el control estatal, la uniformización cultural, la economía centralizada, han provocado éxodos de su población hacia países desarrollados que en este momento sufren la presión social por inmigraciones descontroladas. Cuba por ejemplo tiene más del 30% de su población viviendo fuera de su territorio, Venezuela ha tenido un éxodo de más de seis millones de personas en los últimos años, y es que el hombre es un animal económico, donde no puede vivir en libertad, donde no puede desarrollar su creatividad, donde no existen reglas claras para la inversión y condiciones para vivir feliz y asegurar el futuro de sus hijos, opta por emigrar, por buscar vivir en otros países, donde realizarse, es natural y lógico,

Esta última situación es la que me preocupa que suceda en nuestro país de manera masiva y descontrolada si es que no logramos entre todos parar esta crisis, devolver la esperanza y la fe de la gente y construir entre todos el postmasismo, que es el sistema que nos ha generado la crisis actual del país. Hay que ser claros, no es Arce el generador de la crisis, es el sistema de estado y el proyecto político y económico que impuso el MAS, el que nos ha generado esta crisis.

En la antigua filosofía china, las crisis suelen generar oportunidades, la palabra «crisis» se utiliza con frecuencia en textos motivacionales de autoayuda. Un proverbio chino dice: «Una crisis es una oportunidad que se desarrolla en un viento peligroso». y la única oportunidad que veo hacia adelante, es construyendo la unidad de todas las fuerzas opositoras, que vayan desde la izquierda democrática hasta las fuerzas de derecha que crean en la democracia, el libre mercado, la inversión extranjera, la racionalidad en la gestión económica y todos los elementos que han hecho a los países desarrollados exitosos.

La unidad es la condición necesaria y suficiente para superar la crisis, a pesar de que soy consciente que las reglas aplicadas para las elecciones son totalmente adversas a la posibilidad de alternabilidad en el poder, los ejemplos de lo que ha pasado en Venezuela y Nicaragua no son alentadores con respecto al respeto de los resultados electorales, ni tampoco lo que paso en Bolivia con el desconocimiento de los resultados del 21F, aun así tenemos que jugar a las elecciones, aunque en dictadura «se vota no se elige» , los que abrazamos la democracia y la libertad como razón de vida tenemos que estar preparados para ganar de manera contundente y defender la victoria en las calles.

He visto señales de madurez política que nos invitan a ilusionarnos, la fotografía mostrada por Horacio Poppe, con Rubén y Branko, es muy importante para dar señales a la población, el papel de Rubén como articulador de un proyecto unitario en Santa Cruz es fundamental, ojalá lo visite a Camacho en Chonchocoro y Branko desista de su posible candidatura y se una a alternativa unitaria en construcción.

Los pasos que ha dado Samuel ampliando su base de apoyo, con la incorporación de Chaly Borth, Juan del Granado y el desistimiento de Vicente Cuéllar son fundamentales. A Tuto lo veo bastante activo en la calle y en las redes sociales, está haciendo lo correcto, dejar Santa Cruz y hacer campaña en el occidente que es donde necesitamos convencer a la gente de que existe una alternativa al masismo por el que ha votado en los últimos 20 años.

Ojalá Rodrigo Paz, que está también muy activo en los sectores donde el MAS tiene un voto duro, pero que no tiene sigla, pueda incorporarse a un proyecto unitario, entendiendo que si no recuperamos la democracia, no habrá patria para nadie. Si entre todos los precandidatos, respetan al que sea elegido candidato único de la oposición, nos devolverán la esperanza a todos los bolivianos, los que se queden afuera, serán candidatos satélites del MAS y cómplices del descalabro que vive el país.

Podemos en unidad recuperar el país, devolverle la esperanza a la gente, y entre todos construir un mejor futuro.

¡Volveremos y venceremos… Viva Bolivia libre!