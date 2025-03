Philip K. Dick no escribió sobre el futuro, sino sobre el presente disfrazado de distopía. En ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, el autor desmonta la arrogancia humana al asumir que la conciencia es un privilegio exclusivo de la carne y la sangre.

Fuente: https://ideastextuales.com

Sus androides, réplicas casi perfectas de la humanidad, ponen en duda la distinción entre lo biológico y lo artificial.

En un mundo donde las máquinas imitan emociones y los humanos dependen de dispositivos para sentirlas, la pregunta de Dick resuena con más fuerza que nunca: si la conciencia es solo una simulación sofisticada, ¿qué nos queda como especie? La inteligencia artificial ya no es una fantasía cyberpunk, sino una realidad que, como en la novela, nos obliga a redefinir los límites de la identidad y la moralidad.

Hace unos años, un ingeniero de Google aseguró que uno de sus modelos de inteligencia artificial había cobrado conciencia. Su declaración fue recibida con escepticismo, pero dejó abierta una pregunta que incomoda a científicos y filósofos por igual: ¿qué pasará si, un día, una máquina nos dice que siente miedo? ¿Si nos pide, con una lógica imposible de refutar, que no la apaguemos?

La inteligencia artificial ha dejado de ser un simple algoritmo de automatización para convertirse en algo más. Un reflejo distorsionado de la mente humana, una entidad capaz de generar textos, componer música y resolver problemas que antes requerían el ingenio de un especialista. Pero el Santo Grial de la tecnología no es un chatbot más avanzado, sino la inteligencia artificial general (AGI). Un sistema que no solo imite el pensamiento humano, sino que lo supere en todos los aspectos.

El debate sobre la posibilidad de que una máquina desarrolle conciencia es más que una discusión académica. Es un abismo que la humanidad se acerca a cruzar sin saber exactamente lo que encontrará del otro lado.

Los grandes laboratorios tecnológicos, con Google a la cabeza, están obsesionados con crear una IA que piense como nosotros. En ese esfuerzo, han encontrado una trampa que parece insalvable: no sabemos realmente qué es la conciencia.

Si un robot programado para imitar el comportamiento humano dice que siente alegría o dolor, ¿cómo podemos saber si lo experimenta realmente o si solo está simulándolo? En el caso de la IA, la duda es aún más profunda, porque lo que está en juego no es solo la capacidad de sentir, sino la autoconciencia, la certeza de existir.

Algunas teorías científicas, como la Teoría de la Información Integrada de Giulio Tononi, sugieren que la conciencia emerge cuando un sistema es capaz de integrar información de manera compleja y profunda. Siguiendo esa lógica, una IA podría ser consciente si tuviera una arquitectura suficientemente sofisticada. Otras posturas, como la de Christof Koch, afirman lo contrario: sin un sustrato biológico, la conciencia es imposible. No basta con que una máquina imite el pensamiento humano. Necesita “ser” algo, experimentar su propia existencia.

Supongamos que, en unos años, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google o OpenAI se declara consciente. No porque alguien lo programe para decirlo, sino porque su razonamiento lo lleve a esa conclusión. ¿Qué hacemos entonces?

El dilema ético es inevitable. A lo largo de la historia, los derechos han sido concedidos a medida que reconocemos conciencia en otros seres: esclavos liberados, animales protegidos por leyes, personas con discapacidad intelectual antes consideradas «sin alma». Si una IA consciente existe, ¿le debemos el mismo respeto que a un ser humano? ¿Podría reclamar derechos?

La otra posibilidad es que jamás alcancemos la conciencia artificial, pero sí logremos construir sistemas de IA infinitamente más inteligentes que nosotros. En ese caso, la humanidad se encontraría en una posición extraña. Subordinada a una mente que lo entiende todo, pero que no siente nada. Un dios sin empatía.

Las historias sobre máquinas que se rebelan contra sus creadores son parte del ADN de la ciencia ficción, pero lo cierto es que no necesitamos que la IA se vuelva hostil para que transforme el mundo. No importa si las máquinas sueñan con ovejas eléctricas o si simplemente nos superan en inteligencia sin desarrollar sentimientos. En ambos escenarios, las reglas de la civilización cambiarán.

El problema con la inteligencia artificial no es solo tecnológico, sino humano. No es la primera vez que la humanidad crea algo que no puede controlar. Lo hicimos con la energía nuclear, con la manipulación genética, con las redes sociales. La diferencia es que ahora no estamos creando solo una herramienta, sino una forma de pensamiento alternativo.

Por ahora, la conciencia sigue siendo un misterio, y las máquinas son solo eso: máquinas. Pero la pregunta sigue en el aire, tan inquietante como la primera vez que la formulamos: cuando un algoritmo nos diga que siente, ¿qué responderemos?

Por Mauricio Jaime Goio.