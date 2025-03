“Llueva o no, tenemos que salir”: Cívicos de Santa cruz confirman marcha para este lunes desde las 18:00

La marcha está prevista para este lunes desde las 18:00 y se marcó la plaza del Estudiante como punto de partida de la protesta.

Por Yerko Guevara

Pese a la fuerte tormenta eléctrica que no dio tregua la mañana de este lunes, se confirmó que por la tarde, desde las 18:00, partirá la marcha convocada por el Comité pro Santa Cruz en protesta por la situación económica y la crisis por carburantes que se vive en el país.







“Con estas inclemencias, llueva o no, igual no hay gasolina, no hay diésel, Entonces, tenemos que salir hoy sí o sí”, indicó el representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), César Pinto.

Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó la participación de varios sectores e incluso el arribo de representantes de provincias.

“Están viniendo de varias provincias para apoyar la marcha. Ven la necesidad que hay en todo el departamento y en el país, lo que estamos sufriendo”, indicó el líder cívico.