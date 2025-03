Nuevamente, el precandidato Chi ha causado revuelo con sus declaraciones la semana pasada cuando afirmó que las madres solteras son “anormales” y que el lugar de la mujer debería ser haciéndose cargo de los hijos mientras el padre debería dedicarse a proveer. Con esto, logró convertirse en trend en redes sociales gracias en parte a la muy bien entrenada policía de lo políticamente correcto que saltó a dedicarle largos, viscerales y furibundos textos; los medios tradicionales no tardaron en ocuparse del asunto, al mismo tiempo que asociaciones de mujeres empresarias, entre otras instituciones, le dedicaban sendos comunicados repudiando sus palabras. Brillante trabajo de marketing que no le costó ni un centavo, mientras otros candidatos invierten en spots y promoción online.

Pero reflexionemos un poco al respecto: primero, queda claro que Chi ha comprendido que hoy, más que nunca, hacer ruido en redes, aparecer en videos, etc., es existir; no importa lo que digas, de hecho es mejor si es controversial porque entonces el morbo naturalmente humano sumado a la necesidad de estar al día en lo que pasa, lleva a todos a querer verlo y a dar nuestra opinión y así funciona el algoritmo. La mujer que dijo “perdónenmen a todos, no acecto”, ha ganado fama internacional y está facturando gracias a las empresas que la quieren en sus anuncios y eventos, ésa es sólo una muestra del modo en que se mueve la popularidad hoy en día. Bueno, malo, no estamos haciendo juicios de valor, estamos hablando de lo que funciona. Otro que sabe de esto es Evo Morales, incluso desde que cayó del poder, no ha dejado de ser titulares por sus dichos opiniones. Bien jugado Evo.

Ahora vayamos a los dichos. En Bolivia existe un alto índice de hogares monoparentales mayoritariamente dirigidos por la madre, quien por distintas razones, abandono, divorcio, viudez, etc., se encuentran en la difícil tarea de hacerse cargo de sus hijos y al mismo tiempo sostener el hogar, eso no las hace menos dignas, sino al contrario, hace que uno las admire y respete, pero no por ello podemos romantizar la dificultad de tener que hacerse cargo de todo. Por alguna razón, nuestra sociedad está normalizando esto y no es correcto, no por una cuestión moral como solía ser en el pasado, sino porque la figura paterna es muy importante en la vida de los niños y porque las madres solteras se ven obligadas a renunciar a la plenitud de su vida para hacerse cargo de algo que también le corresponde al padre.

Nuestra sociedad se está acostumbrando a darnos hombres irresponsables y mujeres quebradas e intenta consolarnos con el falso discurso de la libertad que nos da vivir en el progresismo, quizás por eso están surgiendo tantas voces que buscan volver al pasado olvidando que lo abandonamos porque en ese entonces las madres solas recibían el oprobio social que también las destrozaba.

Cuando Chi se refiere a la función social del hombre como proveedor y al de la mujer como ama de casa, no está diciendo nada nuevo, esta tendencia ha tomado fuerza con las “tradwives”, mujeres posmodernas que han decidido vivir como lo hicieron sus bisabuelas, haciéndose cargo del hogar mientras el esposo lleva el dinero a casa. Claro que ese también es el principio de la doctrina de las iglesias cristianas a las cuales pertenece Chi, y de hecho en Asia de donde él viene, ese suele ser también un ideal muy valorado. En Bolivia, ese ideal siempre ha sido difícil de conseguir, y no porque las mujeres fueran unas feministas exigiendo el derecho al trabajo, sino porque las clases populares siempre han sido mal pagadas, en parte debido a la dificultad del acceso a la educación durante el siglo XX, y se han buscado la vida con diferentes actividades como el comercio, la costura, la sastrería, la artesanía, etc. En esas actividades participaban marido y mujer y a menudo también los hijos. Es decir, nuestro modelo es distinto, claro que ahora las cosas están cambiando y hay cada vez más jóvenes profesionales; ahí habrá que ver qué pensamiento adoptan.

En todo caso, uno no puede dejar a los hijos solos por irse a trabajar. Tener al padre y a la madre saliendo a conseguir dinero para que los hijos tengan lo que ellos no tuvieron, es otro error en el que nos hemos metido por culpa del sistema: los hijos necesitan alguien en casa, les hace falta almorzar en familia y pasar tiempo juntos, los padres deberíamos darles un hogar y no solo una casa con todas las comodidades, y lo más importante, no perdernos su infancia… claro que con la crisis, cuesta mucho más darse esos lujos.

Algunos dicen que estas declaraciones le quitarán votos a Chi. En realidad creo que él está estableciendo su nicho electoral: Bolivia es un país terriblemente conservador y de doble moral; lo que dijo el coreano lo piensan muchos y algunos de esos muchos están enojados con lo que llaman “ideología de género” pues lo consideran un ataque directo a sus principios –Chi se refiere a ello cuando dice que a diferencia de feminismo, él no cree que la mujer sea superior al varón–; por eso, muchos pueden ver en este médico metodista a lo que Torcuato di Tella llama “su incongruente” con quien tienen en común la antipatía por el status quo –en este caso, el progresismo– que experimentan de forma apasionada. Por cierto, esa es la receta para la victoria de los populismos y Chi es un neto populista de derecha, que es lo que está de moda últimamente.