Manfred: “Ellos (Bloque de Unidad) han hecho lo posible para que vuelva el MAS”

El candidato de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, concedió una entrevista a CORREO DEL SUR en un céntrico hotel de Sucre, poco antes de asistir a una concentración en la Tercera Fase del Estado Patria, donde sus seguidores lo proclamaron como el próximo presidente de Bolivia. ¿Qué planes tiene para Bolivia y el departamento? ¿Responde al MAS, como dicen sus críticos? ¿Aaliado del Gobierno? ¿Está descartado que se una al Bloque de Unidad? ¿Merece Luis Arce un nuevo mandato? ¿Tiene una fortuna oculta en Estados Unidos? Esto es lo que respondió.

La gente está está muy preocupada por la escasez de combustibles, la falta de dólares y la creciente inflación. ¿Qué va a hacer para resolver estos problemas, en caso ganar las elecciones?

Yo tengo otra forma de pensar, más allá de ir al expediente fácil del préstamo. Todos te hablan de préstamos, de ir al Fondo Monetario Internacional, de prestarte plata (…). Y hoy en día, cada boliviano es deudor de 3.800 dólares. Y si nos prestamos unos 12 millones, vamos a estar con 5.000 dólares per cápita de deuda. Pero, además, ya estamos en el 86% del PIB de deuda. Imagínate, si nos prestamos más, vamos a estar encima del 100%. Entonces, yo creo que hay otras iniciativas. Yo, por ejemplo, he estado viajando por el mundo, viendo, hablando con las empresas serias. Nosotros vamos a hacer una emisión de bonos adelantada de venta de litio. O sea, una venta adelantada de 10.000 millones, para que podamos estabilizar la economía del país, estabilizar la balanza de pagos y lograr una solución inmediata (a estos problemas), para tomar luego medidas de ajuste que nos permitan no seguir agigantando el Estado, porque hoy tenemos un Estado gigante que sigue gastando (…). Entonces, no podemos seguir con ese capitalismo de Estado secante. Tenemos que cambiar inmediatamente el modelo económico.

¿Qué modelo plantea?

Nuestro modelo económico es tanto Estado que sea necesario y “tanto mercado que sea posible”, con una economía mixta, utilizando alianzas públicas-privadas. La única ciudad de Bolivia que ha hecho alianzas públicas-privadas es Cochabamba. Hemos hecho varias (…), ayudando al crecimiento no solamente del PIB departamental, que creció en 2,5%, sino al PIB nacional.

Nosotros vamos a hacer emisión de bonos de carbono (…), vamos a mover la minería… Con algunos decretos que se necesitan, algunos cambios en la ley (de hidrocarburso), (vamos a) generar más recursos económicos (…). No tenemos gas en este momento. Ya no exportamos los 6.600 millones de dólares que se exportaba. Ahora estamos en 1.200. ¿Pero gastamos cuánto? Casi 3.000 millones de dólares al año y no lo digo yo, (lo dijo) la ministra (Prada) el otro día. 60 millones por semana, 240 al mes, 2.880 millones de dólares al año. Entonces, estamos gastando más de lo que tenemos. Así no hay economía que pueda sustentarse.

¿En cuánto tiempo resolverá los problemas actuales?

Bueno, yo no quiero decir en 100 días. No, no. Inmediatamente. O sea, vamos a ver el tiempo necesario. Pero sí vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque Bolivia no está para esperar. No hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares. La gente está esperando que le devuelvan su plata en dólares (…).

¿Qué tiene pensado para Sucre y Chuquisaca? ¿Qué importancia van a tener en su gobierno?

Vamos a trabajar por toda Bolivia. Pero (hay) cuatro departamentos que han sido un poco olvidados, poco atendidos. Ahí está Chuquisaca, Beni, Pando y, obviamente, Potosí. Esos cuatro departamentos necesitan un poco de apoyo. No un poco: bastante apoyo. Ni siquiera el aeropuerto, que podía ser un aeropuerto con luces, con señales de aproximación y todo, ni siquiera eso se ha podido hacer (en Chuquisaca). Necesitamos tener un gran aeropuerto. La gente quiere venir aquí, donde ha nacido Bolivia. Entonces, hay que desarrollar el campo turístico, hay que desarrollar el tema de los campos (de hidrocarburos). Además de ser un área altamente turística, generar energía eléctrica eólica, necesitamos apoyar (al departamento) en temas de agua (riego). Hay varios lugares donde ni siquiera tienen agua. O sea, hay que trabajar bastante. Ni siquiera han podido industrializar su ají, tan famoso. Bueno, tantas cosas que hay que hacer por Chuquisaca, para evitar que la gente se vaya. Si no, no van a tener qué hacer. Se van a querer ir de Sucre. Cuánta gente estudia acá y, bueno, no encuentra oportunidades de trabajo y tienen que irse, tienen que emigrar a otros departamentos…

Escuché por ahí que está pensando en un teleférico, entre algunas obras…

Sí. Hay un pedido de un teleférico (en Sucre). Eso vamos a interactuar seguramente con la Alcaldía y la Gobernación, que son pedidos de la población, como la Diagonal (Jaime Mendoza), que se necesita (terminar de) construir. O sea, son varias vías estructurantes que necesita Sucre. Y, obviamente, estamos decididos a ayudar a las diez provincias (de Chuquisaca), en función de la red caminera, porque tienen que haber, tenemos que hacer una vertebración caminera (…). Hay que hacer una doble vía Potosí, para poder llegar y salir con facilidad. Entonces, tenemos que hacer bastante por Chuquisaca y también por Potosí, obviamente, (de la) que tantas riquezas ha salido. Mira Potosí, cómo ha sido abandonada.

¿Qué posibilidades hay de que usted y los principales candidatos del Bloque de Unidad se presenten como uno solo en las elecciones de agosto? ¿Y de qué depende eso?

Mira, eso es difícil. Yo quiero ser muy claro. Se ha presentado un bloque de unidad que es (una) mentira, porque si hubiese un bloque de unidad se hubieran reunido y hubieran dicho “él es el candidato y todos nos ponemos por detrás”. Y no “nos presentamos como Bloque deUnidad, pero nos peleamos”. O sea, se están agarrando a tiros ahí adentro. Uno le quita el partido al otro, le quita a Carlos Mesa su partido, el FRI, por no poder hacer un partido. Yo he hecho un partido en siete semanas. Yo me he hecho proclamar con todo el estadio lleno de Cochabamba (…). Luego hemos el estadio de Santa Cruz, luego en La Paz, los coliseos. O sea, esa es la gente, esa es la alianza con el pueblo. Entonces, unirme, ¿con quiénes? Es decir, ¿quiénes están ahí? Todos los que han estado con Jeanine (Áñez). No digo que haya estado mal, pero todos los que han cogobernado con Jeanine, están ahí. Carlos Mesa, (que) ha cogobernado (con ella); Samuel Doria Medina ha sido su candidato a la vicepresidencia (…); Branco (Marinkovic), de ministro. Entonces, todos los que han hecho lo posible, hasta lo imposible, para que vuelva el MAS, ahora quieren otra vez juntarse para hacer gobierno. La gente ya no (les) cree. Dicen “ellos han tenido la oportunidad de cambiar el país y no lo han hecho bien”. Es decir, por eso ha vuelto el MAS. Eso que quede muy claro. Entonces, ¿cómo yo puedo unirme (a ellos)? ¿En qué forma me uniría con ellos, si me están atacando todos los días? Soy el más atacado, con guerra sucia. Dicen “no, Manfred es del MAS”.¿Cuál del MAS, si yo he tenido que estar 11 años fuera del país? ¿Cuál del MAS? Yo no soy del MAS. Imposible que yo sea del MAS. Me atacan porque vamos primeros en las encuestas nacionales.

Sus críticos dicen que usted forma parte de la vieja política boliviana. ¿Qué les responde?

No, no, yo he sido solamente alcalde y gobernador de Cochabamba. Yo podía haber sido diputado, podía haber sido senador, podía haber sido ministro. Siempre he sido alcalde, he sido un líder de Cochabamba y ahora lo que quiero es ser un líder de Bolivia, trabajar por el país (…).

Se ha dicho también que Manfred esconde su fortuna en Estados Unidos…

En absoluto, yo no necesito esconder absolutamente nada. En Estados Unidos no puedes esconder nada, es el país más regulado (…). Entonces, esa es parte de la guerra sucia. Claro, me he sacado la mugre trabajando 11 años en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fortuna? Ninguna fortuna. Yo no tengo ninguna fortuna. Tengo lo normal, lo que siempre he tenido, pero he trabajado y he logrado superarme (…).

Usted nos dijo “no soy del MAS”, pero ¿es aliado del Gobierno?

No, no podría ser yo aliado del Gobierno. Si fuera aliado del Gobierno, por lo menos me ayudarían (con obras) para Cochabamba, nunca nos han dado un peso más de lo que se hace. Entonces, ¿en qué me podría yo aliar al Gobierno? Absolutamente en nada. Ahora, claro, un alcalde tiene que trabajar con los ministerios, ir al Ministerio de Economía o al Ministerio de Planificaciones. Tienes que tener esas relaciones, si es que quieres hacer gestión, porque si te vas a pelear con el Gobierno, entonces, te cierran las válvulas.

Evo Morales insiste en que va a ser candidato en agosto. ¿Qué dice usted?

Bueno, si Bolivia se deja y rompemos o quemamos la Constitución, puede ser. (Pero) el artículo 168 de la Constitución es claro: (se) puede ser presidente una vez y una vez más, o sea, vale decir, diez años, no más. Él ya ha sido 14 años. Ha ido a la re-re-reelección, y se ha lanzado inclusive, pese que un 21F. Bolivia le dijo NO (…). Ahora está buscando (presentarse) igual: “voy a ser (candidato) porque me da la gana”. Cuidado que vuelvan otra vez las pititas (…) y lo saquen del país.

A propósito, ¿debe cancelarse la personería jurídica del Frente Para la Victoria?

No, yo no sé la situación de ellos. O sea, no podría opinar en torno a eso. No sé si cumplen los requisitos o no (…). No podría opinar sobre esto, no conozco la situación jurídica de ellos.

Luis Arce ha dicho que es precandidato del MAS. ¿Usted cree que merece una nueva oportunidad?

Yo no sé si merece o no. Todo el mundo tiene el derecho a ser candidato, pero ya otra cosa es que el pueblo vote o no vote y analizará, porque el poder está en el pueblo. O sea, serán ellos, el pueblo, el que vea (…). El pueblo analizará si fue o no fue un buen gobierno.

¿Cree que Luis Arce es responsable de la crisis económica?

Claro, no solamente él, el MAS, es decir, desde el anterior gobierno (…). Todos ellos son responsables (…).

En caso de ganar en agosto, ¿su gobierno estará cerca de China, de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la política de relaciones internacionales?

Nosotros vamos a tener relaciones multilaterales con todos los países, incluida China, incluido Estados Unidos, incluidos todos. No vamos a escatimar esfuerzos en tener relaciones con el mundo entero. No tendríamos por qué no hacerlo, excepto obviamente algunos países que nos han llevado al fracaso, como Cuba, Venezuela, Nicaragua… son países que son dictaduras.

¿Qué es lo que más le preocupa del futuro de Bolivia y qué está dispuesto a hacer para cambiarlo?

Lo que más me preocupa es buscar la unidad, por la confrontación que ha habido en el país, porque nos han dividido en los k’aras, los t’aras… Entonces, hay que buscar la unidad en el país, sin revancha, sin odios, sin persecución política ni presos políticos. Uniendo al país y poniendo orden en el país –porque aquí no hay orden, yo voy a poner orden en Bolivia, porque si no hay orden, no hay modelo económico, no hay nada (…).

No pierdan la esperanza, y a los jóvenes les digo: No se vayan del país, un poquito aguanten, vamos a crear las condiciones para que se queden en Bolivia (…). Vamos a mejorar nuestra querida Bolivia.