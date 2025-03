¿Manipulación de las sedes del Mundial? Otro escándalo sacude el fútbol español

Un audio reveló la caótica reunión de evaluación de las 11 ciudades elegidas para albergar el campeonato.

Fuente: https://actualidad.rt.com La nueva polémica que involucra a los estamentos del fútbol español está relacionada en esta ocasión con la organización del Mundial 2030, cuya sede comparte España con Marruecos y Portugal. La controversia se destapó el pasado domingo, cuando el diario El Mundo difundió un audio de la reunión en la que se evaluaban las ciudades candidatas para acoger 11 de las 20 localizaciones de la máxima competición internacional, y del cual se deduce una presunta manipulación de la clasificación.



La polémica ha llegado hasta el ámbito político, con un alcalde pidiendo explicaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con la primera dimisión tras la difusión de lo que parece ser el penúltimo escándalo relacionado con el deporte rey en el país europeo. Caótica reunión En el ojo del huracán se encuentra la reunión del 25 de junio de 2024, que se efectuó en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, en Madrid. Allí, los evaluadores debían puntuar las candidaturas de las ciudades que se postulaban para albergar los encuentros de la cita deportiva. Bajo la dirección de María Tato, presidenta del Comité de Organización del Mundial 2030 de la RFEF, se desarrolló un encuentro caótico en el que quedó claro que los evaluadores no tenían claro cómo puntuar algunos de los criterios.

#Exclusiva La esperpéntica reunión en la que se eligieron las sedes del Mundial 2030: «Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado» ✍️ Esteban Urreiztieta pic.twitter.com/rlXVCI4crd — EL MUNDO (@elmundoes) March 24, 2025

«Vamos allá. Vamos a meter valores en el Excel a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado», se escucha decir a Tato en el audio.

De esa cita salió la primera clasificación, que incluía en el último lugar de los 11 elegidos a la ciudad de Vigo, en Galicia, con una puntuación de 10,20. A continuación, pero fuera del listado de las escogidas, se situaba San Sebastián, en el País Vasco, con 10,12 puntos.

Sin embargo, tan solo dos días después, la puntuación varió. De este modo, la candidatura gallega quedó fuera en favor de la vasca, que había pasado a tener una puntuación de 10,6026. La oscilación tuvo lugar sin que se volviera a reunir el equipo evaluador.

Indignación de un alcalde

El más crítico con la situación ha sido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien dice que la ciudad gallega está «indignada» y que lo sucedido «es de una gravedad extrema», por las sospechas sobre presuntas irregularidades.

«Presentamos un proyecto magnífico, tan extraordinario que fue admitido en el primer listado de ciudades sedes del mundial. Y 48 horas después de que Louzán [presidente de la RFEF] lo tuviera, Vigo se cayó de la lista. A Vigo lo quitaron, Vigo desaparece y deja de ser una sede del Mundial», expuso el martes.

🔉”Vamos a meter valores hasta que nos cuadre el resultado” 👉🏻 Los audios sobre el proceso de elección de sedes para el Mundial 2030 son de una gravedad extrema ❗️ 🗣️ Toda la ciudad está indignada 😡 pic.twitter.com/jvCyJIWM5W — Abel Caballero (@abelcaballero) March 25, 2025

Para Caballero, la selección se llevó a cabo con «un proceso oscurantista y absolutamente inadmisible«. El problema de las exclusiones, es que «las ciudades que no están ya no van a poder pedir las ayudas públicas para las reformas de sus estadios y pierden la marca ciudad mundial 2030», expuso.

El alcalde reclamó una serie de explicaciones: que se informe cuántas veces se reunió el Comité Técnico y quién tomó la decisión de que se cambiasen los baremos. Además, pide que se cuelguen en línea todas las puntuaciones, ciudad por cuidad.

Rueda la primera cabeza

El escándalo se ha cobrado la cabeza de María Tato, que el miércoles presentó su dimisión como presidenta del Comité de Organización del Mundial 2030 ante la RFEF, después de entregar el informe sobre los baremos y los criterios aplicados a la selección de las sedes del campeonato.

En una entrevista con el programa deportivo radiofónico El Larguero, Tato detalló que había puesto su cargo a disposición de la RFEF y se acordó su cese. «Yo he decidido apartarme porque básicamente no soy capaz de estar en este foco y no quiero continuar», argumentó.

Con el clima de polémica pululando sobre la organización del Mundial, este jueves trascendió que la Fiscalía pidió 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la RFEF Miguel Ángel Villar, acusado de los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil durante su mandato, informa 20 Minutos.

Se suma así a la larga lista de casos relacionados con la RFEF que han acabado en procedimientos judiciales, como los que afronta Luis Rubiales, sucesor de Villar y predecesor del actual presidente, Rafael Louzán.