María Galindo denuncia que la planta procesadora de papa no está en funcionamiento

POR DANIEL ZENTENO

Fuente: La Razón

La activista María Galindo se trasladó hasta la planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto, una de las obras más importantes inauguradas por el presidente Luis Arce en 2024, y constató que la factoría no está operando.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Yo he ido y no está funcionando la planta; no había nadie, salvo dos policías, para decirnos cuánta papa compran, cuánta papa procesan, cuánta papa venden. No se ha ni sacado las sillas de su bolsa, todo el mobiliario es importado”, protestó Galindo.

Planta

La planta, administrada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), fue presentada oficialmente en septiembre de 2024, tras varios años de construcción y una inversión superior a Bs 162 millones.

Durante el acto oficial, el presidente Arce y los trabajadores de la industria presentaron algunos productos que la planta ya estaba elaborando, como puré de papa y papas fritas congeladas.

Sin embargo, este jueves, Galindo y su equipo lograron ingresar a la factoría para evidenciar que muchos de los equipos ni siquiera fueron estrenados. Es el caso de las balanzas, las cuales todavía se encontraban en sus cajas.

De igual manera, se observó que solo unos cuántos trabajadores se encontraban presentes en el lugar y se presume que el gerente de la fábrica escapó al conocerse la visita de la activista.

“Una fábrica estatal tiene que producir, tiene que ser productiva, no se trata de agarrar y decir ‘he hecho’ cuando no hay nada”, fustigó Galindo.

Emapa, por su parte, no dio respuestas sobre los motivos por los cuales la planta se encontraba fuera de operaciones, pero invitó a la activista a una nueva visita, con todos los protocolos de seguridad, para verificar “de primera mano” la producción que se realiza en la industria.