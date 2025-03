Ministro Cusicanqui afirma que Legislativo incumple acuerdo para aprobar crédito de $us 100 millones y garantizar elecciones

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó este jueves que en la Asamblea Legislativa no se cumple el acuerdo asumido en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia de aprobar el crédito de $us 100 millones de Jica, para apoyar las elecciones de agosto.

La ausencia de 18 senadores, entre ellos su presidente Andrónico Rodríguez, evitaron la tarde de este jueves la instalación de la sesión de la Asamblea Legislativa, donde estaba agendado el tratamiento de este crédito que está bloqueado desde 2023 por legisladores evistas y de la oposición.

“Lo que estamos viendo es que, lamentablemente, con lo que ha sucedido el día de hoy (en la fallida sesión de la Asamblea), se está incumpliendo uno de los acuerdos que de la reunión propiciada por el Tribunal Supremo Electoral, el Tercer Encuentro Multipartidario e interinstitucional por la democracia, del 17 de febrero”, cuestionó en una declaración a la prensa.

Precisamente, el punto 4 de la declaración del Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), exhortó al “Órgano Legislativo la aprobación” del crédito de préstamo número BV-C3 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por $us 100 millones.

El plazo del crédito es de 15 años y la tasa de interés, que es un factor fundamental en un financiamiento, es de 0,01% anual.

Con parte de esos fondos, que son una reposición por los gastos que hizo el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19, se garantizará la organización y ejecución de las elecciones nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

El contrato de préstamo fue firmado el 30 de marzo de 2023 y remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 5 de abril de 2023. Casi un año después, el 4 de marzo de 2024, fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores.

Si bien el 15 de abril de 2024 fue aprobado en la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, nunca se llegó a agendar su tratamiento en el pleno de esa instancia, lo que forzó a que este contrato sea tratado en la sesión de la Asamblea.

El martes, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a sesión para este jueves con el fin de tratar el crédito, sin embargo, 18 senadores, la mayoría evistas y opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana, no asistieron y la Cámara de Senadores no logró conformar el quórum necesario, impidiendo que se instale la sesión.

Choquehuanca anunció que se revisará las “licencias con el fin de obtener un informe sobre su conformidad, en el marco del Reglamento de Licencias de la Cámara de Senadores, en caso de incumplimiento de los requisitos se aplicarán las sanciones estipuladas en el reglamento”

Anticipó que se hará conocer de forma oportuna cuándo se realizará la sesión.

Cusicanqui expresó su confianza en que continuará el tratamiento del crédito en el Legislativo y recordó que el “Encuentro por la estabilidad y la democracia”, promovido por el Gobierno nacional, ratificó “los compromisos asumidos en el encuentro por la democracia convocado por el TSE”.

“Bolivia necesita de todas y de todos. No puede haber un interés particular que esté por encima del bienestar de nuestro pueblo. A pesar de que hoy no se pudo instaurar la sesión para abordar, precisamente, los acuerdos que acabo de detallar, del que han sido partícipes todas las fuerzas políticas en el encuentro propiciado por el Tribunal Supremo Electoral en febrero pasado, confiamos plenamente en que la madurez política y el compromiso con la patria se va a imponer en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa”, expresó.

Confió en que la Asamblea actuará “con responsabilidad y eso va a ayudar a generar certezas en el proceso electoral”.

