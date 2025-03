Mirá la motivación de Marcelo Martins a la selección: “Unidos, podremos lograr grandes cosas”

El ex goleador de ‘La Verde’ destacó la importancia de los jóvenes talentos que ahora forman parte del equipo.

Marcelo Martins, ex capitán de la selección boliviana, compartió un emotivo mensaje de motivación a sus compañeros durante una charla en la concentración del equipo en Perú. En sus palabras, el delantero destacó el valor de la unidad y el esfuerzo colectivo para afrontar los desafíos que se presentan en el fútbol internacional.

“Más que nadie he defendido esta selección, la he sudado y vivido momentos difíciles. No teníamos uniformes ni canchas adecuadas, pero siempre he estado aquí, luchando por mi país”, expresó Martins, recordando los años de sacrificio que ha tenido que atravesar en su carrera con La Verde. A pesar de los obstáculos, su mensaje fue claro: la unidad y el trabajo en equipo son los pilares para construir un futuro más competitivo.

El ex capitán también destacó la importancia de los jóvenes talentos que ahora forman parte del equipo.

“Tenemos una selección competitiva, con chicos que están metiéndole con todo. Este es un proyecto muy lindo que les dará las herramientas necesarias para competir a nivel internacional”, dijo Martins, enfatizando que la infraestructura y el apoyo son clave para que los futuros futbolistas puedan desarrollarse adecuadamente.

Martins también abordó la necesidad de dejar atrás los conflictos y diferencias internas, resaltando que la selección debe estar unida para alcanzar el éxito.

“Es fundamental que estemos juntos. Puedo haber tenido diferencias con algunos, pero al final lo más importante es que estamos todos aquí, luchando por un mismo objetivo: llevar a Bolivia a lo más alto”.

Con su mensaje, el ex goleador de la selección, no solo motivó a los jugadores, sino que también mostró su compromiso y amor por la selección, confiando en que los esfuerzos actuales se verán reflejados en el futuro de la selección boliviana.