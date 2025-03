“No me da ganas de abrir, tengo miedo”: joyeros de Los Pozos exigen más seguridad tras asaltos

Los afectados piden patrullajes permanentes y una mayor presencia policial para evitar nuevos robos.

Silvana Cuéllar

Fuente: Red UNO

La inseguridad generó un ambiente de temor entre los joyeros de la zona de Los Pozos, en Santa Cruz. Hace unos días, tres joyerías fueron asaltadas en la calle Charcas, lo que dejó a los propietarios sumidos en el miedo y la preocupación.

La situación ha sido tan alarmante que varios comerciantes decidieron cerrar temporalmente sus negocios por temor a nuevos ataques.

Rosmery Cary, una de las víctimas del robo, expresó: “No hay seguridad, por eso es que no abro, tengo miedo, el terror, de que puedan volver. No me da ganas de abrir, no es seguro, no hay policías”.

Otro propietario de una joyería también comentó sobre el miedo que viven los comerciantes: “Hay un total miedo, yo no he abierto, recién después de dos días. Son los mismos maleantes, ya saben cómo hacerlo y posteriormente van a tratar con esas armas. Da miedo e incluso uno piensa en cerrar y dedicarme a otra cosa”.

Los propietarios esperan la devolución de las joyas sustraídas y exigen mayor seguridad, con patrullajes constantes y una mayor presencia de oficiales en la zona para frenar la ola de delitos.

