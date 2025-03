“No resuelve nada”, dice Carlos Valverde tras la conclusión del ‘Encuentro por la Estabilidad’ convocado por el Gobierno

El analista señala que no hay novedad positiva de la reunión convocada por el Gobierno y que no resolverá ninguno de los problemas que atraviesa el país.







El ‘Encuentro por la Estabilidad y la Democracia’ a la que convocó el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de créditos para garantizar temas urgentes. Ante esta situación, el analista Carlos Valverde señala que las conclusiones “no resuelven nada”.

“Son 12 puntos que no valen nada, prefería no hacer reunión. No hay nada de novedad, uno no puede hacer reunión, juntar gente y cumplir con la Constitución y con la Ley. Me decepciona, una vez más, pero decepcionado”, dijo Valverde sobre el encuentro llevado a cabo en la ciudad de La Paz.

Los puntos mencionados por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, urgen la aprobación de créditos para garantizar el voto en el exterior en las elecciones nacionales, la importación de combustibles y la atención de desastres.

En esta jornada el Senado aprobó un crédito de 75 millones de dólares que será destinado para atender las emergencias por los “eventos adversos del clima”, ante esta situación, Valverde indicó que Andrónico Rodríguez aparece como un operador para tranquilizar a la población.

“Hay un reclamo de las regiones por el tema de inundaciones, esto debió aprobarse cuando había sequía y no se lo hizo. Andrónico abre mano para tranquilizar a la gente y mostrarse como el gran operador de la oposición, creo que es un poco tarde”, aseveró.

Sobre el pedido de que Luis Arce decline su candidatura de las próximas elecciones y se enfoque en su gestión, Valverde recordó que el actual mandatario es proclamado en varios eventos políticos.

“Arce desde hace rato viene diciendo que no es candidato, pero se hace proclamar en todo lado. Hay un doble discurso desde hace mucho tiempo en el equipo del presidente”, añadió el analista.