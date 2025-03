El ministro de Economía aseguró que el Gobierno boliviano está haciendo un doble esfuerzo al pagar el servicio de la deuda externa y la importación de combustible pese al bloqueo de créditos.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que Bolivia no entrará en “default” (cuando un país o entidad no puede pagar sus deudas en los plazos acordados) y que el pago de la deuda externa está garantizado.

“No vamos a entrar en default. El país es responsable con sus obligaciones, estamos trabajando muy duro, mes a mes, porque va cumpliendo el pago de los bonos”, señaló Montenegro en Unitel.

En las últimas horas y debido a la escasez de combustibles, analistas alertaron que el Gobierno no tiene suficientes dólares para cubrir el pago de la deuda externa; que en el caso de este mes debe realizarse en los siguientes días.

Sin embargo, Montenegro aseguró que, pese a que el país no tiene actualmente la posibilidad de acceder a dólares de los créditos externos debido a que más de $us 1.667 millones permanecen “bloqueados” en la Asamblea Legislativa, cumplió y cumple con sus obligaciones.

Deuda

“Se va pagar el servicio de la deuda externa y obviamente si pudiéramos tener acceso a los créditos y muchos son de desembolso inmediato podríamos dejar de atender lo que es para el pago de la deuda externa; y destinar directamente para combustibles como ocurren en otros países donde los ministerios de finanzas compensan el pago de este servicio con los desembolsos; nosotros no tenemos esa posibilidad, pero cumplimos”, complementó.

Remarcó que el país está haciendo un esfuerzo doble para cumplir con el pago de la deuda y con la compra de combustibles.

“El pago del servicio de la deuda externa está garantizado y estamos haciendo todos los esfuerzos, como señaló el Ministro de Hidrocarburos para el descarguío de combustible”.

En febrero, el presidente Luis Arce dijo que entre 2021 y 2024 el Gobierno destinó aproximadamente $us 10.000 millones para pagar la importación de combustibles y la deuda externa.

Indicó que, en 2023, la diferencia negativa entre los dólares que salieron para el pago de la deuda externa y los desembolsos de nuevos créditos fue de $us 366 millones, mientras que en 2024 la diferencia se elevó a $us 852 millones.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Fianzas Públicas, en 2022 Bolivia pagó $us 1.810 millones por el servicio de la deuda externa, en 2023 fueron $us 1.491 millones y en 2024, $us 1.526 millones.

