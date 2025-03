“Nosotros no exportamos”: Arroceros ven inviable la compra de diésel sin subvención

El sector asegura que, al no exportar el grano, no tienen acceso a la divisa extranjera.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El representante de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, Gonzalo Vásquez, aseguró que el sector no se encuentra en condiciones para adquirir el diésel a precio internacional pues no tiene acceso a la divisa extranjera al no poder exportar el grano.

“En este momento el sector arrocero no puede, porque no estamos exportando y no tenemos acceso a las divisas y para nosotros esto se hace imposible e inviable sobre todo en este momento donde nuestra preocupación es cómo sacar adelante la cosecha de arroz”, explicó Vásquez.

El productor indicó que la medida anunciada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no es la correcta, puesto que lo que provocará es que se pierda el arroz que está a punto de cosecharse.

“Nosotros no podemos esperar, no es decir ahora depende de ustedes. Vamos a perder mucho arroz, habrá escasez y se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país”, manifestó el representante de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras.

En este sentido, Vásquez informó que debido a la falta de diésel están en riesgo 500 mil toneladas de arroz en los departamentos de Beni y Santa Cruz, que al no ser cosechadas a tiempo ahora se ven afectadas por las lluvias.